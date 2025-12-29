解放軍圍台軍演轟土魠魚漁場 漁民憂影響生計

中共軍演演習區。本報資料室

中共解放軍東部戰區今（29）日突在微博發布影片表示，開展「正義使命-2025」演習，並公告會在明天早上8點起至晚間6點進行實彈射擊。澎湖區漁會今早看到軍演訊息，則透過漁業電台廣播，為避免衝突要漁民緊急收網避讓，等軍演結束後再作業。

但澎湖漁民則憂心，現為「白金」土魠魚捕撈時節，對岸軍演區域有處剛好涵蓋土魠魚場，擔心演習時程過長，害他們無法作業，而影響漁民生計，希望共軍別來亂。

共軍組織陸、海、空軍和火箭軍等兵力，以「正義使命-2025」演習為名，今起在台灣海峽、台灣北部、西南、東南及以東，海空域，組織驅護艦、殲轟機等兵力，開展對海突擊、區域制空、搜潛反潛等科目演練，且重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，形同將台灣周遭海域「全包圍」。

為此農業部漁業署也請漁業通訊電台持續廣播，請漁民注意漁船航行安全，如有發現中共軍艦請通報海巡單位或電臺。但因其中一塊演訓區位於澎湖群島西南方，正好為捕撈土魠魚漁場，因此澎湖區漁會隨即通報作業中漁船避開軍演區，以免遭實彈波及。

澎湖區漁會總幹事顏福德對媒體證實，今早已請漁業電台以每小時1次的頻率廣播，提醒漁船先收網離開軍演區，且從明（29）日早上8時至傍晚6時，提醒漁民不要接近軍演區，以保護自身安全。

