解放軍圍台軍演 卓榮泰怒了：停止所有演習

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區今（29）日以所謂「正義使命-2025」為名，在我國周邊實施針對性軍事演習，對此行政院長卓榮泰今受訪時表示，中華民國政府嚴厲地要求，中共當局應該停止所有的演習，如此地窮兵黷武、武力的恫嚇，只會引起國人跟國際社會的不滿，這也足以證明兩件事，首先中國無所不用其極分化台灣，造成社會對立；其次是無論是附和其九二共識、一國兩制的任何投降式的行為，都將自取其辱，認為中國還有善意的任何幻想，也終將破滅，籲國人唯有團結沒有敵人，唯有實力才有和平，更喊話在野盼國防特別條例能過嚴謹地通過。

對於解放軍宣布圍台軍演，卓榮泰表示，中華民國政府嚴厲地要求，中共當局應該停止所有的演習。如此地窮兵黷武、武力的恫嚇，只會引起國人跟國際社會的不滿。其次是凡在中華民國台灣空域、海域自由合法往來的本國及各國的航空器、船舶，中國當局都應該保證其安全，不受任何的威脅、威嚇，否則中國必將成為國際公敵。

卓榮泰也認為，中共刻意挑在國民黨立委集體出訪以及台北上海雙城論壇之後，刻意地舉行這種惡意的演習，正足以證明兩件事情，首先是中國正無所不用其極地用盡各種手法在分化台灣，造成社會的對立，國人必須明察，大家必須冷靜。

其次，這樣的行為在台灣人民看來，無論是附和其九二共識、一國兩制的任何投降式的行為，都將自取其辱，而認為中國還有善意的任何幻想，也終將破滅且徒勞無功。

最後卓榮泰呼籲國人，希望能真正體會到，唯有團結沒有敵人，唯有實力才有和平，喊話在野嚴謹地審查並通過中央政府總預算及國防特別預算，「國家才有實力，社會才會團結」。

