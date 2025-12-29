解放軍圍台軍演 卓榮泰：認為中國還有善意的任何幻想終將破滅

台北市 / 武廷融 綜合報導

中國解放軍今(29)日突然宣布在台灣周邊海域展開「正義使命-2025」軍事演習，並在明(30)日進行實彈射擊。行政院長卓榮泰今日表示，對岸刻意挑在國民黨立委集體出訪、雙城論壇舉行之際，舉行這種惡意的威脅，證明中國正無所不用其極地分化、造成社會的對立。卓榮泰也說，這樣的行為讓國人真正體會「唯有團結沒有敵人，唯有實力才有和平」。

針對中國圍台軍演，卓榮泰表示，中華民國政府嚴厲要求中共當局應該停止相關演習，如此窮兵黷武、武力恫嚇，只會引起國人和國際社會不滿。卓榮泰指出，凡在中華民國空域、海域自由合法往來的，本國與各國的航空器、船舶，中國當局都應該保證其安全，不受任何的威脅，否則中國必將成為國際公敵。

卓榮泰也提到，中共刻意挑在國民黨立委集體出訪、台北上海雙城論壇舉行之際，來舉行這種惡意的演習，正足以證明「第一，中國正無所不用其極地用盡各種手法在分化我們，造成我們社會的對立，國人必須明察、冷靜。第二，這樣的行為在我們看來，無論是附和其九二共識、一國兩制的任何投降式的行為，都將自取其辱，而認為中國還有善意的任何幻想也終將破滅和徒勞無功。」

卓榮泰強調，希望國人真正體會到「唯有團結沒有敵人，唯有實力才有和平」，朝野各界一致把中央政府總預算以及國防特別預算嚴審地通過，國家才有實力、社會才會團結。

