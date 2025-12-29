解放軍圍台軍演 國防部證實影響起降班機

▲中共解放軍東部戰區宣布圍台軍演，國防部證實將會影響國際航線乃至於台灣起降航班。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區今（29）日以所謂「正義使命-2025」為名，在我國周邊實施針對性軍事演習，對此國防部今日下午4時許緊急召開記者會說明，強調將嚴密監控解放軍舉動，有媒體關注是否產生封控情況，國防部證實，解放軍軍演甚至將台灣12海里劃設進去，的確會影響行經台灣周邊的國際航班，乃至於台灣起降班機與其他商船都會受到影響。

解放軍今日宣布將對台進行圍台軍演，媒體關注是否對台灣產生封控情況，對此參謀本部情報室次長謝日升表示，解放軍軍演甚至將台灣12海里劃設進去，台灣多條國際航線都劃設在裡面，這些舉動的確會影響行經台灣周邊的國際航班，乃至於台灣起降班機與其他商船都會受到影響。

廣告 廣告

至於火箭軍是否將在台海周邊進行實彈射擊？謝日升說明，火箭軍也是國防部嚴密監控項目，至於細節的部分，涉及到情徵內容，因此不便說明，強調各項解放軍舉動都將會嚴密監控。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

解放軍宣布圍台軍演 卓榮泰怒了：中華民國嚴厲要求停止所有演習

影／解放軍宣布「正義使命-2025」圍台軍演 總統府：嚴厲譴責

中共軍演鄭麗文先罵民進黨 綠委：解放軍認為台灣有叛徒走狗呼應