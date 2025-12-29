解放軍圍台軍演 央視公布最新畫面！共軍無人機「俯瞰台北101」

大陸央視稍早釋出最新畫面，稱「解放軍無人機俯瞰台北101大廈」。（圖／翻攝自央視）

中國人民解放軍東部戰區宣佈自今天（29日）開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命－2025」演習。大陸央視稍早釋出最新畫面，稱「解放軍無人機俯瞰台北101大廈」，雖然畫面有些模糊不清，但仍可清晰見到台北101的輪廓。

央視新聞微博晚間發布一段標註為「現場視頻」的10秒鐘短片，畫面以「解放軍無人機視角俯瞰台北101大樓」為主軸，並搭配「解放軍演習現場畫面」等說法。

廣告 廣告

雖然影片畫質不高、色調近似灰階，但仍可清晰辨識出台北101與台北大巨蛋一帶的建築輪廓，畫面中甚至出現一架飛機飛越台北上空。影片左下角顯示「01：41：58」至「01：42：05」的時間標示，但該數字究竟代表實際拍攝時間或錄影計時，目前仍有待釐清。

解放軍今天宣布，東部戰區將組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。對此，總統府表示，面對中方單邊挑釁，國軍及國安單位均有事先及全面掌握，並做好萬全準備，確保國家及國人安全無虞，請國人安心。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

時薪1.1萬台幣！美航機師曬薪資單年收破千萬 網：考照去哪報名

不捨嬤「喜喪」走得太孤單！I人孫女急發文求助 40網友冒大雪送暖

年底連休潮！公司16人竟有9人請假 網笑：這週五會更多