解放軍圍台軍演、實彈射擊 中國外交部扯：阻撓統一的險惡圖謀不會得逞

記者陳思妤／台北報導

雙城論壇28日才落幕，中國解放軍東部戰區今（29）日就無預警展開圍台軍演，30日還要實彈射擊。對此，中國外交部聲稱，軍演是對「台獨」分裂勢力「以武謀獨」的嚴厲懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動，還扯民進黨不惜把台灣變成火藥桶、彈藥庫，充分暴露其「和平破壞者」、「麻煩製造者」、「戰爭煽動者」的兇惡面目。

解放軍東部戰區宣布，今起組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽，以及台灣北部、西南、東南、以東海域，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，「艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。東部戰區嗆，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

中國外交部發言人林劍今天在例行記者會上表示，軍演是對「台獨」分裂勢力「以武謀獨」的嚴厲懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。

林劍聲稱，民進黨當局頑固堅持台獨立場，企圖倚美謀獨，不惜把台灣變成火藥桶、彈藥庫，充分暴露其「和平破壞者」、「麻煩製造者」、「戰爭煽動者」的兇惡面目。他還說，外部勢力「以台制華」武裝台灣，只會助長「台獨」囂張氣焰，把台海推向兵凶戰危的境地。

林劍又老調重彈說，台灣問題是中國核心利益中的核心，中方維護國家主權、安全和領土完整的意志堅定不移，任何在台灣問題上越線挑釁的惡劣行徑必將遭到中方的堅決回擊，「任何阻撓中國實現統一的險惡圖謀都不會得逞」。

