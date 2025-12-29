解放軍圍台軍演！ 日媒：施壓台獨、牽制高市「台灣有事」論

解放軍宣布圍台軍演。（圖／東部戰區微博）

中國解放軍東部戰區今（29）日清晨宣布，將在台灣周邊進行軍事演習，並指演習目的是「對台獨勢力與外部干涉勢力的嚴重警告」。日本媒體解讀，此舉除針對賴清德政府，也被視為牽制日本首相高市早苗近期提及「台灣有事」相關發言。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅今日宣布，將從今日開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，展開「正義使命-2025」演習；並提到這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

此外，解放軍將於30日8時至18時，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入相關海域和空域。

根據日媒《TBS News》報導，外界認為，「正義使命2025」演習內容包括封鎖主要港口、奪取制海權與制空權等項目，目的在於削弱台灣對外聯繫能力，使台灣本島陷入孤立狀態。而中國軍方發言人稱演習是「維護國家統一的正當且必要措施」、「對台獨勢力與外部干涉勢力的嚴正警告」，被認為意在回應高市早苗早前於國會中提及「台灣有事」的相關談話，引發中國政府強烈不滿，因此藉由軍演釋放警告訊號。

這是中國軍方自2025年4月以來，再度針對台灣進行軍事演習。回顧過去，中國軍方在2024年5月、總統賴清德就職後不久，即以包圍台灣本島的方式進行大規模軍演，展現對賴政府多次發表與中國保持距離言論的施壓態勢。

此外，2024年10月，中國亦因賴清德表示「台灣不隸屬於中華人民共和國」而進行軍演；同年12月，更在日本、台灣延伸至菲律賓一帶、被稱為中國防衛線「第一島鏈」周邊，部署約90艘艦艇，規模創下1996年以來新高，持續加大軍事壓力；2025年4月，中國則因不滿賴清德將中國稱為「境外敵對勢力」，再度實施軍演。

