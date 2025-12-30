解放軍圍台軍演！「昔批賴魯莽」美專家：軍備競賽台灣無勝算

解放軍東部戰區29日、30日進行「正義使命-2025」對台圍島軍演，曾抨擊總統賴清德「魯莽」的美國智庫「國防重點」亞洲事務主任高德斯坦（Lyle Goldstein）指出，中國大陸在兵力上有壓倒性優勢，且武器品質與訓練水準上也處於領先，「這是一場台灣幾乎毫無勝算的軍備競賽」。

解放軍連2天發動圍台軍演。圖為東部戰區釋出兩棲攻擊艦編隊在台灣島以東海域演練的畫面。（圖／翻攝微博@ 東部戰區）

根據BBC報導，川普對北京發動的軍事演習並不擔心，他在記者會上表示，「我和習近平主席關係很好，他沒有跟我提起過（演習的事）。我當然看到了，我一點也不擔心。他們在那個區域已經進行了20年的海軍演習」。

根據路透社報導，一名台灣高階安全官員透露，解放軍演習內容疑似模擬攻擊陸上目標，包括美製「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統，該系統射程約300公里，具備打擊中國沿海目標的能力。另一方面，賴清德在臉書表示，前線部隊已做好防衛準備，但強調台灣無意升高衝突。

川普稱不擔心大陸發動的對台軍演。（圖／美聯社）

報導中也提到，高德斯坦直呼，「中國大陸不僅在數量上有絕對優勢，乃至武器裝備和訓練方面也呈現領先，他更說，「這是一場台灣幾乎毫無勝算的軍備競賽。」

台灣周邊交通受到影響，台灣位處全球重要航運與航空通道，每年約有2.45兆美元貿易經由台灣海峽，島上空域更是連結中國與東南、東亞市場的重要走廊。民航局表示，台北14條航線中有11條受到影響，但國際航班未取消，金門、馬祖航線則一度中斷，影響約6,000名旅客。

北京當局發動對台軍演「正義使命-2025」。（圖／翻攝自微博＠中國軍號）

國防部指出，30日共有71架次解放軍軍機、24艘海軍與海警船在台灣周邊活動，解放軍並在台灣周邊海域發射27枚火箭彈。海巡官員透露，陸海警船在演訓期間對台灣船隻進行跟監。另外，美國國防部上周公布的報告指出，美方研判北京在2027年、亦即解放軍建軍百年時，具備奪取台灣的作戰能力。

