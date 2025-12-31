解放軍圍台軍演 英國駐台辦事處籲克制

▲中國解放軍東部戰區昨日以「正義使命-2025」環台軍演，英國駐台辦事處今日發聲籲中國「保持克制」。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區以「正義使命-2025」為名，昨日在我國周邊實施針對性軍事演習，並在台海周邊劃設7處臨時危險區，估計國際線與國內線共有941航班、旅客約10萬人次受影響。對此英國駐台辦事處今（31）日也發出聲明表示，台灣問題應由台灣海峽兩岸人民透過建設性對話和平解決，英國不支持任何單方面改變現狀企圖，或任何可能改變現狀或破壞穩定行徑，籲中國「保持克制」。

對於針對中國最近的軍事演習，英國駐台辦事處表示，中國此舉升高台灣海峽緊張情勢與風險。而台海和平對於全球繁榮與英國經濟至關重要。

廣告 廣告

駐台辦事處指出，台灣問題應由台灣海峽兩岸人民透過建設性對話和平解決，不該訴諸武力或脅迫。英國不支持任何單方面改變現狀之企圖，或任何可能改變現狀或破壞穩定之行徑。

最後駐台辦事處籲中國「保持克制」，避免任何可能破壞和平與穩定之進一步行動。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國軍演升級打到家門口！江啟臣示警宛如溫水煮青蛙

感謝國軍弟兄守護家園！賴清德：中國對台軍演並非單一事件

共軍「正義使命2025」軍演射實彈！偵獲77共機、17共艦擾台