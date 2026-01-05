解放軍圍台軍演 遠火射擊挑釁意味濃

火箭彈發射升空，中共解放軍12月30號分別在福建平潭和泉州，展開實彈射擊。解放軍一共發射27枚多管火箭，落點在台灣12海浬領海外界線和24海浬鄰接區之間，是1996年台海危機後落點最接近台灣本島的軍演。

軍演+AI短片 解放軍大搞認知戰

解放軍東部戰區還發布短片，標題寫下「這麼近，那麼美，隨時到台北」，挑釁十足，又以AI生成攻台影片，成群無人機飛向台灣，還出動機器狗和人形機器人登陸作戰。

共軍重點演練科目，包括奪取綜合制權、要港要域封控和外線立體懾阻等等，擺明是要封鎖台灣。

解放軍軍演未知會美國 川鎮定自若表示不擔心

除了測試日相高市早苗的台灣有事論，共軍極限施壓也要向華府展示在台灣周邊的作戰能力。

北京沒有事先知會華府要軍演，但川普老神在在，不認為中國會進犯台灣。

習新年賀詞再提統一 各國關切中國破壞和平

習近平在2026新年賀詞中，再提兩岸統一。眾院民主黨台灣連線共同主席史丹頓表示，如果中國認為升高軍演能嚇阻華府對台支持，顯然誤判了美國決心。參院共和黨軍事委員會主席韋克爾也強調，美國必須加速生產並支持近期的對台軍售，確保援助金到位，用在關鍵軍事建設 。

歐盟、英國和德國紛紛喊話，反對改變台海現狀；日本也向中方表達關切。

