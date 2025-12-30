解放軍在台周圍海域軍演 新北藍、綠黨團同聲譴責
解放軍在台海域軍演，新北市議會國民黨團、民進黨團均發文嚴肅表達譴責。民進黨團總召廖宜琨批評軍演是「極度缺乏正義」的軍演；國民黨團書記長王威元則批評民進黨面對這樣的現實，應是依照自身安全需求務實建軍，而非一味屈就美國的需求、追隨對岸的軍事擴張或從事口號式對抗。
廖宜琨痛批國民黨黨主席鄭麗文「在如此情況下還睜眼說瞎話，槍口不對外反而對內，竟還檢討起民進黨來」，認為「中國的行為，哪裡稱得上正義？分明就是區域和平的麻煩製造者」，昨（29）日才高調舉辦雙城論壇，今日立刻軍演恫嚇台灣。
民進黨團副總召蘇錦雄則指出台灣才剛經歷隨機殺人案，社會仍籠罩在悲傷，台北市長蔣萬安就「急著前往中國參加雙城論壇，行程安排與社會情緒明顯脫節」。
民進黨團書記長顏蔚慈表示，戰爭沒有贏家，建構全社會防衛韌性，從來不是為了戰爭，而是讓敵人不敢輕易挑起衝突，批評「諷刺的是正值共軍繞台高壓之際，攸關國防建軍的8年1.25兆元國防特別預算，依然遭在野黨在立法院程序委員會四度聯手封殺」。
幹事長山田摩衣則認為唯有政府與人民團結一致，民眾具備防災意識，才是守護國家安全的根本力量，人民才能防患未然，抵禦災害，只要台灣越有韌性，外部的威脅與滲透就越沒操作的空間。
國民黨團則重申一貫立場，指出任何破壞區域穩定、升高軍事對峙的行為，都不符合台灣人民的利益，也勢必衝擊社會觀感與區域和平，國民黨團對此嚴肅表達譴責。此次中共軍演緊接雙城論壇後立即實施，無論在時機或形式上，都對台灣社會觀感造成明顯衝擊，國民黨對此並不認同，也嚴正表達反對。
王威元指出，執政黨必須正視的是，中共軍演目的在於防範外國軍力介入台海，面對這樣的現實，台灣的因應之道，應是依照自身安全需求務實建軍，而非一味屈就美國的需求、追隨對岸的軍事擴張或從事口號式對抗。
國民黨團副書記長黃心華則批評，民進黨執政後，對岸軍演繞台態勢不斷升高、距離本島愈來愈近，本次更已觸及我方領海範圍，民進黨卻只剩下口頭叫囂，甚至反過來消費在野黨，完全不願檢討自身執政責任。
副書記長蔡健棠強調，民進黨長期拒絕思考多元管道，反而不斷向民眾灌輸「衝突不可避免」的單一想像，對於兩岸一旦發生戰爭的後果，從未提出嚴肅、負責任的評估，只在選舉時高喊口號。副書記長游輝宂呼籲，民進黨政府此刻應嚴肅研究本次軍演背後的戰略意涵，而非不斷將台灣推向高風險對撞的邊緣。
其他人也在看
曹西平相驗結束 乾兒子缺授權無法領體
曹西平遺體今天下午相驗，歷時約30分鐘離去，雖然乾兒子Jeremy 吳男上網喊話，希望家屬授權，不希望相驗破壞遺體，也引出曹西平前三嫂龍千玉協助，協調三哥授權Jeremy辦理後事，但由於Jeremy並非親屬，口頭授權無效，檢方要求提供家屬親簽的委託書，才開出死亡證明書，發還遺體讓Jeremy領取，接自由時報 ・ 1 小時前 ・ 11
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 70
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 3 小時前 ・ 2
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 小時前 ・ 3
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 13
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 31
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 4
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 9 小時前 ・ 4
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 41
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
陸軍演誰責任？網路投票「賴清德VS蔣萬安」94%網友怒表態
大陸解放軍今日宣布將展開「正義使命-2025」演習，綠營趁機開酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演。然而據中天政論節目《大新聞大爆卦》所做的網路民調顯示，高達94%網友認為總統賴清德近日受訪稱對岸「幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到」，恐才是刺激軍演的主因。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 572
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 11
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 11
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
23歲健身女每週狂練6次「月經消失了」 醫師檢查驚呆：身體像50歲婦女
運動健身不僅能促進身體健康，也是不少人維持理想體態的重要方式，中國一名23歲年輕女子每週瘋狂鍛練6次，豈料卻導致她直接停經，甚至還出現嚴重失眠，檢查後被診斷體內雌激素數據「宛如50歲婦女」。對此，醫師建議一旦發生月經異常，就要暫停高強度的運動2~3個月，搭配飲食、作息，身體平衡才能迎回經期。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 5
曹西平驟逝乾兒子無法領遺體！龍千玉再發聲 「已聯絡前夫授權處理」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導藝人曹西平昨（29）日被發現於三重家中死亡，享壽66歲，震驚演藝圈，身為前嫂嫂的龍千玉，得知消息後，悲痛發聲，提到她徹...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 5
冷到沒完沒了！恐有「2波寒流」凍探9度 最冷時段曝光
今（30）日東北季風將逐漸增強影響，水氣及雲量將增多，清晨各地氣溫偏冷，且西半部及花東受輻射冷卻影響，局部有10至13度低溫。天氣風險分析師薛皓天指出，週四起有一波強冷空氣，將成為今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團；週五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫普遍偏低，台北測站目前預報可達11度，為強烈大陸冷氣團等級，雖然預報仍有顯示達寒流機會。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
中國不演了！解放軍揭圍台實彈軍演目的：打斷台灣的「能源線」
即時中心／綜合報導2025雙城論壇甫結束，中國解放軍東部戰區昨（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。解放軍新聞平台今（30）日也發出專家評論，表示這次圍台實彈射擊軍演主要有三個特點，目的正是要打斷台灣的「能源線」。民視 ・ 6 小時前 ・ 127