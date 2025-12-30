解放軍在台周圍海域軍演 新北藍、綠黨團同聲譴責

解放軍在台海域軍演，新北市議會國民黨團、民進黨團均發文嚴肅表達譴責。（資料照）

解放軍在台海域軍演，新北市議會國民黨團、民進黨團均發文嚴肅表達譴責。民進黨團總召廖宜琨批評軍演是「極度缺乏正義」的軍演；國民黨團書記長王威元則批評民進黨面對這樣的現實，應是依照自身安全需求務實建軍，而非一味屈就美國的需求、追隨對岸的軍事擴張或從事口號式對抗。

廖宜琨痛批國民黨黨主席鄭麗文「在如此情況下還睜眼說瞎話，槍口不對外反而對內，竟還檢討起民進黨來」，認為「中國的行為，哪裡稱得上正義？分明就是區域和平的麻煩製造者」，昨（29）日才高調舉辦雙城論壇，今日立刻軍演恫嚇台灣。

民進黨團副總召蘇錦雄則指出台灣才剛經歷隨機殺人案，社會仍籠罩在悲傷，台北市長蔣萬安就「急著前往中國參加雙城論壇，行程安排與社會情緒明顯脫節」。

民進黨團書記長顏蔚慈表示，戰爭沒有贏家，建構全社會防衛韌性，從來不是為了戰爭，而是讓敵人不敢輕易挑起衝突，批評「諷刺的是正值共軍繞台高壓之際，攸關國防建軍的8年1.25兆元國防特別預算，依然遭在野黨在立法院程序委員會四度聯手封殺」。

幹事長山田摩衣則認為唯有政府與人民團結一致，民眾具備防災意識，才是守護國家安全的根本力量，人民才能防患未然，抵禦災害，只要台灣越有韌性，外部的威脅與滲透就越沒操作的空間。

國民黨團則重申一貫立場，指出任何破壞區域穩定、升高軍事對峙的行為，都不符合台灣人民的利益，也勢必衝擊社會觀感與區域和平，國民黨團對此嚴肅表達譴責。此次中共軍演緊接雙城論壇後立即實施，無論在時機或形式上，都對台灣社會觀感造成明顯衝擊，國民黨對此並不認同，也嚴正表達反對。

王威元指出，執政黨必須正視的是，中共軍演目的在於防範外國軍力介入台海，面對這樣的現實，台灣的因應之道，應是依照自身安全需求務實建軍，而非一味屈就美國的需求、追隨對岸的軍事擴張或從事口號式對抗。

國民黨團副書記長黃心華則批評，民進黨執政後，對岸軍演繞台態勢不斷升高、距離本島愈來愈近，本次更已觸及我方領海範圍，民進黨卻只剩下口頭叫囂，甚至反過來消費在野黨，完全不願檢討自身執政責任。

副書記長蔡健棠強調，民進黨長期拒絕思考多元管道，反而不斷向民眾灌輸「衝突不可避免」的單一想像，對於兩岸一旦發生戰爭的後果，從未提出嚴肅、負責任的評估，只在選舉時高喊口號。副書記長游輝宂呼籲，民進黨政府此刻應嚴肅研究本次軍演背後的戰略意涵，而非不斷將台灣推向高風險對撞的邊緣。

