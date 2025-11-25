解放軍報再刊文重批高市：冒天下之大不韙、迴旋鏢終會刺向自己

針對日本首相高市早苗「台灣有事」論，大陸《解放軍報》25日再度發文痛批表示，軍國主義餘毒未除才是真正的「日本有事」。如今日本冒天下之大不韙藉台灣生事，大有復軍國主義亡魂之勢，然而歷史的迴旋鏢，終歸會刺向自己。

大陸《解放軍報》再度刊文重批高市。（示意圖／翻攝微博@東部戰區）

《解放軍報》25日發表《軍國主義餘毒未除才是「日本有事」》文章重批日本。文章表示，歷史的迴旋鏢，終歸會刺向自己。

文章指出，近日日本首相高市早苗公然將純屬中國內政的台灣問題與所謂日本「存亡危機事態」掛鉤，暗示武力介入台海局勢的可能性。這一狂妄言論，邏輯極其荒謬、態度極其囂張、影響極其惡劣，不僅遭到大陸強烈反對和堅決反制，也引發國際社會高度警惕。

廣告 廣告

文章回顧日本侵台歷史表示，台灣有事，多是日本惹的事。文章指出，明治維新後，日本軍國主義擴張野心蠢蠢欲動。1874年，日本藉口「牡丹社事件」強侵台灣，對台灣少數民族進行大肆殺戮；1895年，日本通過《馬關條約》強行割占台灣，殘暴殖民統治了近50年，致使65萬台灣同胞生靈塗炭。二戰結束後，台灣回歸祖國懷抱，但日本軍國主義陰魂不散，覬覦台灣之心不死。

圖為解放軍海軍某支隊艦艇海上訓練畫面。（示意圖／翻攝大陸國防部）

文章表示，在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責、犯下累累罪行的日本，是最沒有資格談「台灣有事」的一方。高市早苗身為日本首相，不僅對歷史罪責毫無反思歉疚，還發表極其錯誤、極為危險、極具挑釁的涉台言論，這種挑戰大陸核心利益的「搞事」之舉，必然遭到大陸的迎頭痛擊。

文章再次重申，如何解決台灣問題，完全是中國人自己的事，不關日本的事。台灣光復是二戰勝利成果，是戰後國際秩序的重要組成部分。《開羅宣言》《波茨坦公告》等國際法律文件，都明確了中國對台灣的主權。台灣問題純屬中國內政，一個中國原則是國際社會普遍共識。採取何種方式解決台灣問題、實現中國完全統一，完全是中國人自己的事。任何人都沒有資格說三道四，負有歷史罪責的日本更應謹言慎行。

文章認為，歷史與現實充分證明，軍國主義餘毒未除才是真正的「日本有事」。從發動侵華戰爭造成超3500萬中國軍民傷亡，到襲擊珍珠港引發太平洋戰爭，日本軍國主義不僅給世界人民造成深重災難，也把本國拖入戰爭泥潭，使日本成為唯一遭受原子彈轟炸的國家。日本軍國主義軍事擴張史，也是迴旋鏢不斷刺向自身的毀滅史。

東部戰區釋出05式兩棲突擊車高清畫面。（圖／翻攝微博@東部戰區）

文章認為，如今，日本右翼政客逆國際大勢而動，不僅在歷史問題上大開倒車，還冒天下之大不韙藉台灣生事，更大幅提升防衛預算、發展遠程攻擊能力、試圖修改「無核三原則」，大有復軍國主義亡魂之勢。對於這一動向，國際社會必須始終保持高度警惕。

文章再次強調，大陸人民和人民軍隊不信邪也不怕邪，不惹事也不怕事。如果高市早苗等日本政客執意在錯誤的道路上一意孤行，包括大陸在內的國際社會絕不會聽之任之，由此引發的一切後果都將由日方承擔。

延伸閱讀

AI版曼哈頓計劃！川普啟動「創世紀任務」 加速人工智慧科研

輝達就是當年思科！《大賣空》原型貝瑞拋「AI泡沫化」震撼彈

允許輝達先進AI晶片銷陸？美商長曝：川普正聽取專家意見權衡