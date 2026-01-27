解放軍報再轟張又俠！暗批「身分沒有豁免權、功勞不是抵罪券」

中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立2人，因涉嫌違紀違法遭立案調查，震驚各界，《解放軍報》繼25日頭版社論批評後，26日再撰文砲轟，強調「身分沒有豁免權，功勞不是抵罪券」。

這篇名為《永遠吹響「衝鋒號」》文章，描述參訪黨史軍史紀念地和基層部隊，但字字句句暗批張又俠、劉振立。文章回顧74年前「老革命」劉青山、張子善因貪汙腐化被公審嚴懲，也引述延安時期、曾立下赫赫戰功的肖玉璧因貪汙公款、生活腐化被判處極刑，強調「身分沒有豁免權，功勞不是抵罪券，任何人都不能例外」。

文章透露，曾目擊海軍某訓練中心官兵操作「廉政風險預警系統」，「屏幕（螢幕）上，基層經費使用、物資採購等數據實時更新，一旦出現異常波動，系統就會自動標紅預警。」文章引述負責財務工作的張姓助理員表示，「去年，系統發現某部門採購價格異常。我們及時組織核查，避免了一起潛在的腐敗問題。」

文章並語氣強硬指，「進入新時代，黨中央、習主席以『得罪千百人、不負十四億』的使命擔當，以『刮骨療毒、壯士斷腕』的堅定決心，將全面從嚴治黨、正風肅紀反腐推向新高度。一批隱藏很深的『老虎』被連根拔起，眾多啃食群眾和官兵利益的『蒼蠅』被嚴厲懲處，反腐力度之大、決心之堅、成效之顯前所未有。」

