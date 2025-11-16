解放軍報警告：武力介入台海 日本全國恐淪為戰場

中共解放軍報連兩日發文警告日本。繼前15日在頭版發表《鈞聲》評論文章警告日本：「膽敢鋌而走險，甚至武力介入台海局勢，必將玩火自焚，付出難以承受的代價！」解放軍報16日在四版再刊登中國現代國際關係研究院副研究員徐永智的文章指出，若武力介入台海局勢，日本全國都有淪為戰場的風險。

徐永智表示，日本首相高市早苗日前在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論，在中方表達強烈抗議後，高市拒不撤回。這是日本在任首相首次明確可能武力介入台海局勢，證實了日本近年來強化軍力舉措的遏華指向性，暴露了日本政府違背和平憲法，妄圖以軍事手段干涉別國內政的狼子野心。

文章稱，2015年，日本通過新安保法案，允許自衛隊與外軍聯合作戰。不允許日本再次從事戰爭的和平憲法由此在制度上被架空。

2022年，日本通過《國家安全保障戰略》等新「安保三文件」，將遏止周邊國家「單方面改變現狀」乃至必要時動用武力「使事態以有利於日本的形式解決」作為國家安全目標，開始建設大規模進攻性武力、長期高強度作戰能力。不允許裝備進攻性武器的和平憲法由此在實質上被篡改。

徐永智指出，基於前述戰略文件，日本正在同時研發或列裝10餘種射程最遠可達3,000公里的反艦、對地導彈，在全國範圍內翻新軍事基建，大量儲備彈藥。

徐永智表示，日本計劃於2026年年底前對新「安保三文件」進行修訂，將再增軍費，以強化使用與應對無人裝備等新型作戰能力。此次高市早苗的露骨挑釁言論證實了日本違背和平憲法進行大規模強軍意圖明確。

徐永智警告，如果武力介入台海局勢，日本國民和國家都將因為日本政府極其危險且錯誤的決策陷入災難：

一、惡化自身周邊環境。如果日本政府再次與中國人民為敵，只會加劇中國對日本對外戰略的警惕，建設性的、穩定的中日關係將無從談起；

二、全國都有淪為戰場的風險。日本已將北至北海道、南至沖繩的數十個機場、港口變為軍民兩用基礎設施。在今年10月的綜合演習中，自衛隊使用了多達39個機場、港口進行戰機起降和軍事運輸。這表明如果介入台海，日本政府會將全國民眾綁上自毀的戰車；

三、再次被釘在歷史的恥辱柱上。日本政客涉台露骨挑釁言論不僅是對中國主權的嚴重侵犯，更讓國際社會嗅到了日本重蹈軍國主義覆轍的危險氣息。

徐永智最後並稱，日本當政者妄圖介入台海局勢，是對中日關係的嚴重破壞。「日本若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，中方必將給予迎頭痛擊。畢竟一旦開始玩火，火勢如何延燒，並不由玩火者決定。」

【看原文連結】

