《解放軍報》再批張又俠案 8度提習近平「聽主席指揮、讓主席放心」

中國國防部上週六（1/24）宣布，中共中央軍委副主席張又俠與聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，兩人正遭受調查。《解放軍報》今日再度發表文章，強調此事件是共產黨全面從嚴治黨、治軍的重大成果。文章同時8度提及中國國家主席習近平，喊話全面聽從指揮，「讓習主席放心」。

《解放軍報》今日在頭版發表題為「堅定反腐必勝、強軍必成的信念信心」談論張又俠和劉振立涉貪調查案，稱此案是「全面從嚴治黨的重大成果、反腐敗鬥爭的重大勝利，是黨和軍隊有決心、有力量的重要體現，對於推動人民軍隊拔除流毒根源、實現換羽重生，具有重要意義」。

文章要求全體解放軍官兵堅決擁護黨中央決定，「在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致」，還說軍隊越反腐「就越堅強、越純潔、越有戰鬥力」，「不管職務多高、權力多大，在黨紀國法面前一律平等，只要搞腐敗就決不姑息，對那些不知敬畏、以身試法的，涉及多少查多少，牽扯多深挖多深」。

在這篇長約1700字的文章，8度提及習近平，要求軍隊「堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想…，貫徹軍委主席負責制，堅決聽習主席指揮、對習主席負責、讓習主席放心」。

現年75歲的張又俠是中共中央軍委第一副主席，在軍中地位僅次於習近平。他落馬的消息讓不少中國情勢專家錯愕。

法國《世界報》週五專文指出，經驗豐富且備受尊敬的張又俠遭到調查，讓各界的軍事分析人士都感到相當困惑。文章援引曾長期負責美國CIA中國事務分析、現任喬治城大學（Georgetown University）教授韋德寧（Dennis Wilder）說：「這是習近平上台以來中國政治中最令人震驚的事情。」

曾負責五角大廈對中國事務的唐安竹（Drew Thompson）近日在Substack平台上發表的一篇文章中憶述，2012年他曾經接待張又俠率領的代表團，並邀請張又俠參觀美國軍事基地的射擊場。他形容張又俠是個能力出眾、備受尊敬、也比其他將領更為開放的人。唐安竹說，他認為張又俠是解放軍現役將領中最有能力向習近平提供客觀評估的人，包括解放軍的弱點，以及最關鍵的點：武裝衝突會造成的人命代價。

文章說，觀察人士如今關心的是，這一代經驗豐富的軍事領導人缺位後將如何填補：是否會迅速提拔更年輕、被認為較少腐敗或意識形態更「純潔」的將領？還是權力真空將持續到2027年底召開的中共二十一大？而這又將對未來中國在台灣問題上的決策產生何種影響？有觀點認為，經驗派將領被忠誠派取代，反而可能會讓決策層沒有束縛。

