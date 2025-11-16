《解放軍報》提日本39機場、港口 警告武力介入台海將陷3災難

中國解放軍北部戰區海軍航空兵今年5月展開跨晝夜飛行訓練，訓練項目包括圍繞低空機動、巡邏監視、反潛飛行、夜間快速起落等項目。翻攝北部戰區微博



日本首相高市早苗「台灣有事」發言引發中國與日本緊張升高，《解放軍報》今刊文「叫囂武力介入台海局勢只會把日本引向不歸歧途」，文中指自衛隊上月演習使用全國39個機場、港口，警告日本若武力介入台海局勢，全國都有淪為戰場的風險，日本國民和國家都將陷入3大災難。

高市早苗7日在國會答詢時表示，「台灣有事」可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，此番發言令中國跳腳，中國駐大阪總領事薛劍隔日（11/8）在嗆斬首高市，兩國緊張關係升高，至今無降溫跡象。中國海警今天（11/16）在釣魚台海展開「維權巡航活動」，疑似進一步向日本施壓，

中國 《解放軍報》今則刊出文中國現代國際關系研究院學者徐永智文章「叫囂武力介入台海局勢只會把日本引向不歸歧途」文中稱這是日本在任首相首次明確表示可能武力介入台海局勢，「證實了日本近年強化軍力的遏華指向性，暴露日本政府違背和平憲法，妄圖以軍事手段干涉別國內政的狼子野心」，警告「種種錯誤舉動，甚至叫囂武力介入台海局勢，只會把自己引向不歸歧途」。

文中指出，日本2015年通過新安保法案，允許自衛隊與外軍聯合作戰。2022年，日本通過《國家安全保障戰略》等新「安保三文件」，開始建設大規模進攻性武力、長期高強度作戰能力，同時研發或列裝10餘種射程最遠可達3000公里的反艦、對地飛彈，翻新軍事基建，大量儲備彈藥。

文中說日本政治人物無論是違背和平憲法強軍擴武之時，或者再提「存亡危機事態」之時，都沒有告訴日本國民真實代價。作者稱日本若武力介入台海局勢，日本國民和國家都將陷入災難。

第一，惡化自身周邊環境

文中指如果日本政府一意孤行，再次與中國人民為敵，只會加劇中國對日本對外戰略的警惕，建設性的、穩定的中日關係將無從談起。

第二，全國都有淪為戰場的風險

文中稱日本已將北至北海道、南至沖繩的數十個機場、港口變為軍民兩用基礎設施。今年10月綜合演習中，自衛隊使用了多達39個機場、港口進行戰機起降和軍事運輸。這表明如果介入台海，日本政府會將全國民眾綁上自毀的戰車。

第三，再次被釘在歷史的恥辱柱上

文中稱日本政客涉台露骨挑釁言論不僅是對中國主權嚴重侵犯，更讓國際社會嗅到了日本重蹈軍國主義覆轍的危險氣息。日本發動的侵略戰爭曾給亞洲國家人民帶來深重災難。作為二戰戰敗國，不知妄想螳臂當車、挑戰戰後國際秩序的日本，介入台海的自信從何而來？

該文最後表示，日本當政者妄圖介入台海局勢，既是對國際正義的粗暴踐踏、對戰後國際秩序的公然挑釁，也是對中日關係的嚴重破壞。也再次警告「日本若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，中方必將給予迎頭痛擊。畢竟一旦開始玩火，火勢如何延燒，並不由玩火者決定」。

