《解放軍報》：若開戰日本全國淪戰場！胡錫進驚「前所未有的警告」

國際中心／黃韻璇報導

中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。現在中國又有新動作，中共中央軍委機關報《解放軍報》昨（16）日放話，「若武力介入台海，日本全國都有淪為戰場的風險」，前《環球時報》總編輯胡錫進就指出，這是「前所未有的警告」，並表示高市早苗若一意孤行，拒絕撤回錯誤言論，他相信中方還有進一步的施壓措施可以選擇，包括「實施外交和經濟制裁」。

廣告 廣告

日本首相高市早苗於11月7日在國會答詢時，明確表示：「台灣有事，即日本有事！」她更強調，若中國對台採取武力行動，恐將構成「日本生存受到威脅的情況」，屆時日本可依據《安全保障相關法》行使集體自衛權。這番言論一出，不僅在日本國內政壇引發熱烈討論，也立即成為國際媒體關注的焦點。

中共中央軍事委員會機關報《解放軍報》昨（16）日刊登「叫囂武力介入台海局勢只會把日本引向不歸歧途」的長文，內文稱，如果武力介入台海局勢，日本國民和國家都將因為日本政府極度危險且錯誤的決策陷入災難。強調「日方種種錯誤舉動，甚至叫囂武力介入台海局勢，只會把自己引向不歸歧途」。

中共中央軍委機關報《解放軍報》放話，「若武力介入台海，日本全國都有淪為戰場的風險」。（圖／翻攝自微博）

接著，《解放軍報》報導中語帶威脅的分析了，若日本武力介入台海局勢恐造成的3大下場，包含「惡化自身週邊環境」、「全國都有淪為戰場的風險」、「再次被釘在歷史的恥辱柱上」。最後，《解放軍報》開嗆，日本當政者妄圖介入台海局勢，既是對國際正義的粗暴踐踏、對戰後國際秩序的公然挑釁，也是對中日關係的嚴重破壞。殷鑒不遠，日本若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，中方必將給予迎頭痛擊。畢竟一旦開始玩火，火勢如何延燒，不由玩火者決定。

前《環球時報》總編輯胡錫進就分析道「這一警告是前所未有的」，認為高市早苗若一意孤行，拒絕撤回錯誤言論，他相信中方還有進一步的施壓措施可以選擇，包括「實施外交和經濟制裁」。

胡錫進指出，中日的實力已經非常懸殊，認為「中方在台海地區羞辱高市早苗政府的牌多得打不盡，而且危機越是升級，越可以對未來一旦需要武力解決台灣問題形成某種程度的預演」。他認為，高市早苗有可能會繼續硬撐一段時間，但是這場危機的無限升級對日本不利，也非日本社會所樂見，高市早苗作為議會少數黨的首相將經受不起中日外交危機的驚濤駭浪。

胡錫進表示，川普政府目前希望改善與中國關係，簽署並執行中美全面貿易協定是華盛頓的首要關切。中日這場危機來得很突兀，而且完全是高市早苗個人引發的，不在美國的計劃之內，所以從戰略上說，日本此時可以得到華盛頓的支持應當是相對最低的。

最後，胡錫進開嗆，「高市早苗不識時務，在台灣問題上冒進，狂妄挑釁中國，但她一腳踢在了鋼板上。事實上，她已經騎虎難下，情勢的發展對她的政治命運兇多吉少」。

更多三立新聞網報導

中國再放話！《解放軍報》威脅：日本全國恐淪戰場 警告介入台海3下場

喊發300份雞排放鳥！他匿名道歉「非台大大氣系學生」 網質疑貼文造假

日本考慮「將薛劍驅逐出境」？矢板明夫爆1關鍵：日本政府面臨困難抉擇

中國氣炸轟日本「為台獨撐腰」！主播播報一半脫口：是又怎樣咬我啊

