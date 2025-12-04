解放軍大將之女羅點點去世 我想起幾位紅二代作家

網上傳來消息，原解放軍總參謀長羅瑞卿大將的女兒羅點點，近日在北京因肺癌去世，圖為本報合成。圖／東方IC、共產黨新聞網

顏純鈎／香港作家，本文經授權，轉載自作者臉書

網上傳來消息，原解放軍總參謀長羅瑞卿大將的女兒羅點點，近日在北京因肺癌去世。

因為工作的關係，我與羅點點也有過一些接觸，當年我出版過她一本回憶錄，書名叫《點點記憶》，書名取得很有心思，內容主要是回憶她一家的生活細事和命運。

羅點點很有才氣，文字乾淨有味道，也善於描述細節，我看了她一些文章，便通過關係和她聯絡，很快將書在香港出版發行。後來有一年，我到北京參加書展，約點點到酒店喝一杯咖啡。她個子很高（她父親也高，老毛稱他「羅長子」），衣著很樸素，言談舉止帶點書卷氣。她去過美國求學，思想比較開放，雖然第一次見面，但我們談得很好。

具體談過什麼都忘記了，只是中間我問起，在他們紅二代中間，還有誰思想是比較開放的，她那時提及陳毅的兒子陳昊蘇，可惜陳昊蘇後來在社會上也沒有什麼影響。

她六四後也受到一些衝擊，不過不是風頭人物，應該傷害有限，後來關心的是一些生與死的根本問題，避開政治，這也是無可奈何的選擇。

紅二代中與我有過交集的，最重要當然是劉亞洲，可是我和他沒有見過。六四後不久，公司接手一份北京轉來的報告文學稿，據說是劉亞洲轉來的，書名叫《六四實錄》。當年天地圖書顧問藍真是左派出版界前輩，可能是他轉來的，甚至是比他層次更高的中共幹部的關係。

書中介紹，作者為一位女護士，但從頭到尾記載了六四暴力鎮壓的全過程，包括一些中共最高層決策的蛛絲馬跡，一個小護士根本不可能掌握那麼多政治內幕和現場資料，還有不少實景照片。

書稿描述文字一流，論述事件前因後果也看出思想相當成熟，絕不是一個二十來歲女孩子可以勝任。當年劉亞洲已經是成名的報告文學作家，我讀過他一些作品，認得他的文字風格，因此一直視為他自己的作品。大概事件敏感，他不想擔風險，因此隱去真身。

這部書是我唯一看過有關天安門事件的全景報告，當年劉亞洲行文中仍帶有對胡耀邦與學生運動的同情，小心處理了巿民與部隊士兵衝突的場面，記得裡面有解放軍士兵被燒焦了吊在電線杆上的照片。

劉亞洲後來還委托我們出版過三冊政論文集，都是他評論中國內政外交政策的文章，包括他喬裝到台灣私訪，總結金門戰役得失的長篇報告，也包括他論述中韓建交和中美關係的文章。不過書編印好後全部直接運走，沒有公開發行，應該是拿回大陸去送給朋友和有關部門。

紅二代作家中還有一位戴晴，她也是一位很有成就的報告文學作家，早在六四前就已成名。戴晴是葉劍英養女，據說她父親是葉劍英早年戰友，後來犧牲了，她就被葉家收養。六四後她受了較大牽連，被監禁過，寫作停了好久。

戴晴關心人文話題，對中國歴史文化較有興趣，也敢於接觸敏感話題，比如反對興建三峽水力發電站。她寫過一些歴史人物，如梁漱溟﹑王實味﹑儲安平﹑張東遜。有一次她的作品借用天地圖書門巿部開發佈會，我去會場見了她，因為人多，也沒有怎麼交談。

另外一位叫陶斯亮的女作家，是陶鑄的女兒。陶鑄原任廣東省委書記，在文革初曾上調北京，貴為中央政治局常委，排名在周恩來之後，可惜剛上任沒多久就被四人幫打下去，後來死得很悲慘。

陶斯亮也寫報告文學，紅二代作家多寫報告文學，這是一個普遍現象，他們都不寫散文小說，大概因為他們有特殊的社會關係，在採訪上比別人方便。陶斯亮作品不多，影響也有限，後來轉去做全國巿長協會會長，大概也只是一種政治安排。

還有一位叫權延赤，他父親是原內蒙古軍區副司令員。權延赤和我有較多合作，天地圖書先後出版過他好幾本著作。他的作品也是報告文學，主要是採訪部隊中一些老幹部，將革命年代和中共主政初期， 一些老幹部的工作和生活記錄下來。他的代表作有《走下神壇的毛澤東》。

權延赤的作品較少批判性，主要還是一些政治八卦，不過他的八卦比別人的有來歴，可信度也較高。中共高官的遺聞佚事，在當年也算是一種突破，在海外出版，再流入大陸，滿足一些人茶餘飯後「吹水」的需要。

還有一位軍隊作家叫張正隆，不知道他是否紅二代，但他一度也是引起海內外高度關注的軍隊作家。他的代表作是長篇報告文學《雪白血紅》，寫得相當用心，採訪大量部隊官兵，描述當年東北解放戰爭期間國共血戰現場的景象，其中包括長春圍城。共軍長久圍困長春，圍而不打，結果城中餓死百姓成千上萬，此事被龍應台寫進她的《大江大海一九四九》。

張正隆是很樸實的東北人，他因為《雪白血紅》被政治迫害，後來是楊尚昆的弟弟楊白冰救了他，但他從此擔驚受怕。他後來還寫過百萬字的《林彪傳》，我曾為此到大連去找他，希望他給我們出版，但他終於擔心政治清算，放棄了出版計劃。

至今《林彪傳》仍沒看到實書，文稿應該還被鎖在抽屜裡。該書採訪過大量林彪老部下，有替林彪翻案的用心，如果因此埋沒，是很可惜的事。

東北人當年還相當保守，他到深圳來，看到深圳的高速發展大感驚奇，對我說，一個小孩養大還要十年八年，怎麼深圳就像吹氣一樣吹起來？

我接觸的這幾位紅二代，基本上都是比較本真、有才情、也敢講一點真話的人，這種人在中共體制內固然不多，更可惜他們都不受用於當道。現在他們也都退出歴史舞台，留下一個凶多吉少的中國，讓同樣是紅二代的習近平們去折騰了。

（本文標題為編者所加，本文原標題為：由羅點點去世，想起幾位紅二代作家）

