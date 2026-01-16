解放軍大清洗內幕曝！火箭軍戰力癱瘓 高官受審驚爆：睡遍部內女兵

國際中心／綜合報導

「Daniel Fang」指出，解放軍空軍前後勤部長的朱宏達自爆，空軍後勤部的女性都睡過。（圖／翻攝自X平台 @fang_danie121）

中國解放軍爆發嚴重貪腐清洗風暴，據社群平台消息指出，成立僅11年的火箭軍高層幾乎「全軍覆沒」，歷任四位司令員全數落馬，逾百家供應商受罰，戰力形同癱瘓。此外，前空軍後勤部長朱宏達遭判無期徒刑，竟在審訊時驚爆「睡遍部內女性」，引發軍眷與女兵人人自危，隨後雖改口縮小範圍，但已讓軍紀敗壞程度淪為笑柄。

中共解放軍近期面臨前所未有的高層清洗行動，尤其被視為戰略王牌的「火箭軍」更是重災區。根據社群平台「X」推主「杜文 WenDu」爆料，這支自2015年才成立的部隊，目前已面臨史無前例的崩潰。消息指出，火箭軍裝備品質低劣、缺乏可靠性，根本無法投入實戰。更驚人的是，自建軍以來的四位司令員，包括魏鳳和、周亞寧、李玉超及王厚斌，據傳已全數因案落馬，先後入獄「團圓」。

此次清洗行動波及範圍極廣，除了核心指揮官外，多達74名相關評標專家與116家外部供應商也受到嚴厲處罰。「杜文」在評論中譏諷，火箭軍此種「全軍覆沒」的慘況，在人類軍事與政治史上極為罕見，這波整肅對戰力的破壞力，恐怕比外敵來襲更為猛烈。

「杜文 WenDu」爆料，中共火箭軍全軍覆沒。（圖／翻攝自X平台 @duwen2023）

除了火箭軍深陷泥淖，空軍後勤體系也爆出荒唐的桃色醜聞。推主「Daniel Fang」指出，曾於2009年至2016年任職解放軍空軍後勤部長的朱宏達，因貪瀆重罪被判處無期徒刑。然而最令輿論譁然的是，朱宏達在接受審訊交代案情時竟口出狂言，聲稱「空軍後勤部的女性都睡過」。

此話一出，導致該單位成百上千的女幹部、戰士與職工陷入恐慌，家屬更是憤怒不已，深怕遭到牽連或名譽受損。隨後在進一步偵訊中，朱宏達才改口加上「像樣點的」作為前置詞，試圖縮小範圍，卻意外讓未被點名的女性感到尷尬與鬱悶。這起荒謬的自白，不僅揭露了將領的道德淪喪，更讓軍隊形象跌入谷底。

這一連串的高層落馬與荒唐醜聞，赤裸裸的揭露了中共解放軍內部根深蒂固的貪腐文化與紀律崩壞。從戰略導彈部隊的指揮鏈斷裂，到後勤高官的淫亂自白，外界普遍質疑這支軍隊在面臨現代化戰爭時，是否還具備實質的戰鬥力與凝聚力。

