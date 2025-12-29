解放軍大規模圍台軍演 川普：習近平沒告訴我

美國總統川普回應中國對台軍演。路透社



中國解放軍昨今兩日在台灣周遭舉行大規模軍演，加劇兩岸緊張關係。美國總統川普週一（12/29）對此回應表示，中國國家主席習近平並未事先告知有關軍演計畫，而他並不擔心。

川普週一在佛州海湖莊園接見來訪的以色列總理納坦雅胡，兩人舉行共同記者會時被記者問及解放軍繞台軍演一事，他淡化回應：「我和習近平主席關係非常好，而他沒有告訴我這件事。」

他接著說：「我當然看到軍演消息了，但他（習近平）沒告訴我。我不相信他真的會這麼做（意指武力犯台）。我不擔心，沒什麼好擔心的。他們在那塊區域進行海軍演習長達20年了。」

川普政府日前宣布對台史上最大規模、金額高達111億美元的軍售案。解放軍則是在美國宣布對台軍售11天後於昨日（12/29）在台灣周遭舉行「正義使命-2025」軍演，而這也是中國對台軍演首次以阻擋「外部勢力」干預台海為主題。

