解放軍大規模軍演 盧秀燕籲賴總統儘速化解兩岸僵局

解放軍29日無預警宣布即刻展開「正義使命-2025」演習，範圍涵蓋台灣海峽及周邊海域，今（30）日上午8時至晚間6時在台海周邊畫設5處臨時危險區進行火箭發射演習。對此，台中市長盧秀燕呼籲賴總統儘速化解兩岸僵局，而不是繼續對立。

盧秀燕呼籲賴總統盡速化解兩岸僵局。（圖／中天新聞）

針對解放軍無預警在台海周邊軍演，台中市長盧秀燕表示，戰爭不能帶來和平，軍演只會撕裂彼此信任與感情，任何危害2300萬人生命財產的事情，我們都強烈反對嚴厲譴責。

盧秀燕也呼籲賴總統，以人民為本、和平為念，儘速化解兩岸僵局，而不是繼續對立。

