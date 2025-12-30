解放軍大規模軍演 軍機130架次、軍艦14艘擾台

國防部今（30）日上午9時發布新聞稿指出，自12月29日上午6時至12月30日上午6時止，偵獲共機130架次、共艦14艘及公務船8艘持續在台海周邊活動。其中90架次逾越海峽中線，進入北部、中部、西南及東部空域，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

解放軍機。（圖／國防部網頁）

根據國防部發布的資料顯示，此次解放軍在台海周邊的海、空域動態包含130架次軍機活動，其中有90架次逾越海峽中線，分別進入台灣北部、中部、西南及東部空域。海上方面則偵獲14艘共艦及8艘公務船在台海周邊持續活動。

台海周邊偵獲解放軍機130架次，軍艦14艘、空飄氣球1顆。（圖／國防部）

國防部表示，國軍已運用任務機、艦及岸置飛彈系統對解放軍的軍事活動進行嚴密監控與應處。此外，國軍也偵獲空飄氣球一顆。

