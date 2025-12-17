解放軍威脅加劇！「福建號航母」首度經台海 國軍嚴密監控

兩岸關係更加緊張了嗎？解放軍第三艘航空母艦「福建號」成軍後，動態一直備受矚目。（圖／翻攝資料）





兩岸關係更加緊張了嗎？解放軍第三艘航空母艦「福建號」成軍後，動態一直備受矚目，國防部今天（17號）就證實，福建號在昨天（16號）首度航經台灣海峽，國軍不僅嚴密監控，更同步公布相關畫面，而未來面對解放軍威脅，國軍也將加強「去中心化」的運作指導，讓官兵具備「單獨作戰」的能力。

陸航AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，對目標展開火力打擊三軍聯訓基地聯勇操演。

海軍陸戰隊99旅，展現精銳戰力畢竟，解放軍對台威脅步步進逼。

才剛成軍的中共第三艘航母，福建號大秀軍事肌肉，國防部也證實福建號首度航經台灣海峽，國防部也公布由空軍戰機，對福建號的偵察照片，解放軍後續動作備受關注。

立委（民）羅美玲vs.國防部長顧立雄：「（福建號）上面並沒有艦載機，那我們預判它是應該要回到上海的長興島，去做它的在就進一步，就做相關的一些缺改。」

解放軍一舉一動，國軍全程嚴密監控，而防範共軍猝然，發動攻台國軍更將依，威脅程度開設應變中心，未來各部隊將不待命令，採取去中心化運作指導，來執行相關作戰任務。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘：「（過去）部隊在碰到狀況的時候，還是要一層一層的回報，所以其實這個會喪失作戰彈性，（去中心化）第一個你要顧及到，通信系統有沒有完善，第二個你要授權給一線部隊，不管是連級營級它有一定程度的我們叫自衛反擊權。」

專家分析部隊要實現去中心化接戰關鍵在平戰轉換時機點以及什麼狀況會授權，第一線開火反擊讓交戰守則更加明確，成為國軍未來訓練目標。

國防部長顧立雄：「我們要讓所有的部隊都能夠熟悉他應該要的一個任務，那在碰到這個猝然攻擊的時候，他要就突發狀況來進行處置。」

國防部強調相關演練，從平時演訓到漢光都有落實國軍官兵，戮力備戰全力防堵，共軍攻台野心。

