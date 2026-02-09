解放軍官媒點名張本智和、寶可夢、柯南「辱華」 示警民眾警惕軍國主義滲透

張本智和與石川佳純先前去參拜供奉日本侵略者東鄉平八郎的東鄉神社，引起中國網友不滿。翻攝自微博



乒乓球亞洲盃男單決賽上演「中日大戰」，中國軍網賽前特別發文點名張本智和、寶可夢、名偵探柯南，提醒國內民眾警惕日本軍國主義滲透文化和體育等領域，文章發布後迅速衝上熱搜第一，點閱數高達1.3億，不過也有網友冷淡以對，表示不關心、也不想知道這些。

中國軍網微信公眾號近日發布文章表示，寶可夢於靖國神社舉辦活動的「拜鬼事件」，以及名偵探柯南和辱華作品「我的英雄學院」聯動，再次提醒日本軍國主義在文化和體育領域，依然陰魂不散。

文章還稱這並非偶然，包括日本團體The Rampage於2023年12月在電視節目中表演歌曲〈SOLDIER LOVE〉時，舞蹈中的敬禮動作讓人聯想到納粹敬禮；日本桌球選手張本智和與石川佳純2024年8月一同參拜供奉侵略者東鄉平八郎的東鄉神社；日本男團Snow Man在其專輯《RAYS》的MV中，出現刻有「岡村寧次」及「昭和15年」字樣的武士刀畫面；日本足球國手三笘薰與小球員合影時，手持印有二戰相關人物圖像的物品等事件。

中國軍網點名張本智和、寶可夢、名偵探柯南都辱華。翻攝自中國軍網

文章指出，日本右翼透過體育和演藝偶像、動漫遊戲、教科書，以青少年喜愛的形式灌輸歪曲歷史，旨在從根本上截斷真實歷史記憶，為復活軍國主義埋下伏筆，「所有愛好和平的人都應警惕日本軍國主義在文體領域的滲透。」

