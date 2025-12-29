解放軍宣布圍台軍演 綠：給蔣萬安伴手禮？

▲台北市長蔣萬安昨出席雙城論壇高呼「雙城好、兩岸好」。（圖／台北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安昨日出席雙城論壇高喊「雙城好、兩岸好」，未料回國後中共解放軍今（29）日宣布進行「正義使命-2025」圍台軍演，對此民進黨表示，這形成諷刺對照，蔣萬安曾承諾共機不擾台才辦雙城論壇，如今承諾言猶在耳卻遭中國打臉，論壇中高喊的「雙城好、兩岸好」換來的卻是戰機呼嘯、軍演壓境，「難道這就是中國送給蔣萬安的伴手禮？」

對於解放軍宣布進行圍台軍演，民進黨發言人吳崢提及，國民黨主席鄭麗文接受媒體專訪，高調宣稱明年上半年「以北京為優先」出訪，並直言會見中國國家主席習近平具有「重大戰略意義」，批評鄭麗文此舉無視共軍軍演，已清楚暴露國民黨對中的真實立場，不只是交流，而是向中國傳遞政治訊號，配合統戰操作。

吳崢指出，面對中國持續軍演與武力威脅，鄭麗文高調宣示「先北京、再美國」，甚至強調見習近平「具有重大戰略意義」，顯示國民黨兩岸路線就是一切以北京為優先，完全忽視台灣安全與尊嚴。

吳崢表示，昨日雙城論壇才剛落幕，解放軍隨即宣布對台軍演，形成諷刺對照。蔣萬安曾承諾共機不擾台才辦雙城論壇，如今承諾言猶在耳卻遭中國打臉，論壇中高喊的「雙城好、兩岸好」換來的卻是戰機呼嘯、軍演壓境，「難道這就是中國送給蔣萬安的伴手禮？」

吳崢進一步指出，日前翁曉玲等多名國民黨立委黑箱赴中、拒絕交代行程，到同一批人阻擋赴中申報揭露法案與杯葛國防、國安法案，國民黨一邊向北京靠攏、一邊削弱台灣防衛能力，早已形成清楚且危險的政治脈絡。在這樣的背景下，人民如何能相信所謂的鄭習會沒有任何政治前提與交換條件？

吳崢強調，國民黨身為台灣主要在野黨，任何與中國的接觸與交流，都不應配合中國對台統戰操作，更不應把台灣的民主、安全與主權當成可以與中國交換的政治籌碼。

