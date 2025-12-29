解放軍宣布繞台軍演！吳思瑤：中國給蔣萬安帶回的伴手禮？

記者李鴻典／台北報導

台北市長蔣萬安28日結束雙城論壇行程，當日往返上海台北，他致詞時強調，期盼在不久的將來，當大家談論到臺灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。沒想到，中國解放軍東部戰區今（29）天一早宣布，要在台灣周遭發動軍演，聲稱是對「台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」；民進黨立委吳思瑤說，中國給蔣萬安帶回的伴手禮？！

解放軍東部戰區今（29）天一早宣布，要在台灣周遭發動軍演。（圖／翻攝自微博）

雙城論壇28日登場，上海市長龔正致詞時說，「兩岸同胞」血脈相連、命運與共，常來常往、走近走親，是「兩岸同胞的共同願望」，歡迎「台灣同胞」實地感受「兩岸一家親」的親情與溫情；蔣萬安則說，誠摯地期盼也懇切地呼籲，在不久的將來，當大家談論到臺灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。「這是我的期待，也是我一直努力的目標。雙城好，兩岸好。」

台北市長蔣萬安28日與上海市長龔正會面。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

然而，蔣萬安才剛回台灣，解放軍東部戰區今（29）天一早宣布，要在台灣周遭發動軍演，聲稱是對「台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」；吳思瑤直呼，中國給蔣萬安帶回的伴手禮？！蔣萬安前腳剛走，解放軍就宣布要繞台軍演！

吳思瑤表示，沒有什麼「雙城好，兩岸好」，波濤與呼嘯，蔣萬安倒是通通帶回來了！說過只要共機擾台就不舉辦雙城論壇的蔣萬安，終於踢到一個更大的鐵板！還要輕信、取悅中國嗎？

