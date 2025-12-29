解放軍宣布繞台軍演 吳思瑤：給蔣萬安帶回的伴手禮？

吳思瑤表示，說過只要共機擾台就不舉辦雙城論壇的蔣萬安，終於踢到一個更大的鐵板！「還要輕信、取悅中國嗎？」。（圖／黃鵬杰攝）

台北市長蔣萬安昨（28）日才於上海出席雙城論壇，解放軍東部戰區新聞發言人施毅今（29）日突宣布，將從今天開始展開「正義使命-2025」演習。對此，民進黨立委吳思瑤表示，中國給蔣萬安帶回的伴手禮？！蔣萬安前腳剛走，解放軍就宣布要繞台軍演，「還要輕信、取悅中國嗎？」。

吳思瑤說，中國給蔣萬安帶回的伴手禮？！蔣萬安前腳剛走，解放軍就宣布要繞台軍演！沒有什麼「雙城好，兩岸好」，波濤與呼嘯，蔣萬安倒是通通帶回來了！

吳思瑤指出，說過只要共機擾台就不舉辦雙城論壇的蔣萬安，終於踢到一個更大的鐵板！「還要輕信、取悅中國嗎？」。

