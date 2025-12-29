解放軍宣布軍演 律師：蔣萬安去上海雙城論壇有個鳥用？兩岸和平在哪？

記者李鴻典／台北報導

中國解放軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。林智群律師對此表示，台北市長蔣萬安去上海雙城論壇有個鳥用？兩岸和平在哪裡？

蔣萬安快閃上海，出席雙城論壇。（圖／台北市政府提供）



林智群律師說，我們是台北市長過去，人家上海市派第五順位的官來迎接你，這樣哪裡對等了？蔣萬安什麼不送，送人家錫盤子，這不是蹧踏人嗎？難怪人家要軍演了。雙城論壇挑釁中國，還是不辦的好。

學者葉耀元則說，雙城論壇蹲，雙城論壇蹲，雙城論壇蹲完繞台軍演蹲！所以蔣萬安這齣雙城論壇有何意義呢？中共大概也是針對賴清德民調回升還有大法官新的解釋釋憲做出反應，畢竟這樣藍白就沒辦法一直亂搞。不過中共不知道過度的軍演反而會讓台灣反中情緒上升嗎？還是中共內部有不同的問題（經濟問題），導致他們要轉移注意力呢？

廣告 廣告

民進黨台中市議員周永鴻表示，蔣萬安才在雙城論壇說「對話代替對抗」，解放軍立馬圍台軍演。看來真正的邏輯是，你越軟，我越深掘；你越說要和平，我越覺得打你剛好；國民黨愈親共，共軍犯台機率就愈高。

更多三立新聞網報導

解放軍宣布繞台軍演！吳思瑤：中國給蔣萬安帶回的伴手禮？

蔣萬安昨才說台海和平 中國解放軍今宣布台灣周遭軍演、他喊萬安被看衰

雙城論壇龔正喊「兩岸一家親」 陸委會：那就不要機艦擾台、文攻武嚇

政治味濃！蔣萬安雙城提民國、民主 上海市長龔正喊：兩岸同胞血脈相連

