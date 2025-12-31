解放軍宣布「正義使命-2025」演習圓滿完成 再嗆聲挫敗台獨、外部干涉

（圖／翻攝微博）





解放軍東部戰區31日傍晚在微博發文，「東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，中國人民解放軍東部戰區組織的『正義使命-2025』演習，已圓滿完成各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力。戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗「台獨」分裂和外部干涉圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

共軍東部戰區29日起在台灣海峽及台灣島北部、西南、東南及以東展開「正義使命-2025」演習，並宣布30日早上8時至下午6時在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

針對賴清德鼓吹「新兩國論」，並宣稱「台灣需要提高自我防護」。國台辦發言人張晗今日在記者會砲轟，賴清德上台以來，頑固堅持「台獨」分裂立場、大肆宣揚分裂謬論，不斷煽動兩岸對立對抗，為了一黨一己之私，大搞「備戰謀獨」，升高台海緊張局勢，只會把寶島變成戰場、讓台灣民眾變成炮灰，其「和平破壞者」「戰爭販賣者」「麻煩製造者」的真實面目已經被越來越多台灣民眾所識破。「台獨」與台海和平水火不容，兩岸統一才能永保台海太平。

