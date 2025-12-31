解放軍實彈射擊 張競專業分析認「啞彈」 批國防部劃錯重點

透過共軍監控畫面可清楚看見，火箭著彈落海時的片刻，其濺起的水花並以此分析著彈點的精準程度。（圖片擷取自東部戰區影片）

解放軍昨（30日）「正義使命-2025」軍演共射擊27枚火箭彈，落彈區分別落在我24浬線內及周邊。中華戰略學會資深研究員張競今（31日）接受《中時新聞網》電訪時直言，國防部跟媒體把重點放在共軍實彈射擊落彈區散布在我24浬線周邊「很無聊」、「劃錯重點」，問題是「人家都開朝你開槍了」，還在吵24浬線根本沒意義。他並依專業觀察認為共軍發射的是「啞彈」，而這很平常、且什麼彈並不重要，我們真正要擔心的仍是兩岸關係。

揭真正觀察重點：非「是否在24海浬」

張競昨以「觀察火箭與導彈對海射擊之重點」為題發文指出，火箭與導彈假若不是專門設計用於攻擊海上目標，不論其彈頭種類為何，都必須預期當彈頭擊中海面時，海上水體難以產生觸發引信效應（一種炮彈、炸彈、地雷等爆炸物上的引爆裝置），因此對海射擊時，多半不會配備實彈，而會改以與實彈等重的啞彈、海水染色彈以及遙測彈三種彈頭。他今接受《中時新聞網》電訪時則分析，此次解放軍用的應是啞彈，而這是稀鬆平常的事情。

張競在其臉書也貼出3種彈種在海面上的圖片供外界了解，他向《中時新聞網》說明，若真的是實彈，後面會出現黑煙；至於出現水柱的、沒有爆炸的則是啞彈。但他強調，現況是人家拿槍對我們，「什麼彈種不重要」，而是大陸如何看待此次射擊，我們要擔心是兩岸關係不好，與國防部爭辯24浬線並不重要，重點要化解危機 、對話溝通、降低緊張。

三種彈頭差異 看水花變化

張競在臉書也說明三種彈頭差異，假若是啞彈，只有在彈頭擊中海面瞬間，能夠藉由彈頭激起水花進行彈著觀測。假若未在海中設置靶標，光依據彈著所激起水花樣態，其實彈著觀測精準度相當有限。對此彈種之彈著觀測作業，多半是由水面艦艇負責執行。其次就是海水染色彈，此種彈種在集中海面瞬間，不但能夠激起水花，同時彈頭還會碎裂，染色劑會向外散出，在海面上產生明顯痕跡，以利於後續由空中實施彈著觀測與記錄分析。對此彈種之彈著觀測作業，多半是由水面艦艇協同艦儎旋翼機負責執行。

至於第三種為遙測彈，張競說，通常遙測彈都是配合具備終端彈道制導突防能力之導引飛彈；遙測彈頭都會裝設終端彈道記錄儀器，當彈頭擊中海面之後，遙測彈頭通常都會與彈體脫離，同時遙測彈頭本身要具備相當高之結構強度，才能抵擋住彈頭擊中海面時，所產生之破壞力。通常負責彈著觀測任務艦艇都會納編水下作業人員，以便執行撈回遙測彈頭作業。

張競並指出，以往傳統上是由水面艦艇進行之彈著觀測作業，今年來已經逐漸是由無人機所取代，由無人機所進行彈著觀測作業，在安全性、作業成本以及實際彈著觀測效果來說，效果相當理想。運用無人機實施彈著觀測，唯一不能夠滿足之作業項目，就是撈回遙測彈頭作業。

最後，張競提醒，彈著密集並不保證確實命中；命中精度與彈著集中程度並無必然關係。

