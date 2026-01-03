解放軍實彈演訓顛覆認知 空軍退役中將：台灣應調整兩岸政策

解放軍「正義使命-2025」演習首度實彈射擊並逼近台灣本島24浬。空軍退役中將李貴發表示，此次演訓在部署效率與範圍上均顛覆過往認知。他示警，若沿用舊有交戰規則，恐增加前線擦槍走火風險，呼籲當局調整兩岸政策以化解危機。

解放軍軍演疑似有無人機拍攝台北市。（圖／翻攝自網路）

解放軍東部戰區於去年12月30日啟動實彈演訓，公告區域形同封鎖台灣，並限制周邊7處空域。台軍方訊息顯示，解放軍發射兩波次共27枚多管火箭，落彈區散布於本島24浬周邊，創下歷來最接近紀錄。對此，國軍授權第一線官兵依「經常戰備突發狀況處置規定」採取必要應對措施。

針對演訓態勢，空軍退役中將李貴發接受港媒《中評社》訪問時表示，隨著解放軍落彈區迫近12浬領海邊緣，已對台灣既有防禦邏輯構成嚴峻挑戰。他分析，過去交戰規則主要針對載人機艦，傳統認知是掛彈機艦闖入12浬即視為敵對行為開始，前線指揮官須據此反制。

解放軍環台軍演。（圖／央視）

然而，李貴發指出，解放軍無人機艦技術成熟，此次演習偵獲無人機達130架次。這種無人載具對上台灣有人戰機的模式形成極大不對稱。若繼續沿用舊規則，不僅飛官面臨高風險，既有流程也難以涵蓋複雜情境，交戰規則適用性亟需探討。

李貴發進一步示警，解放軍集結速度顛覆預警時間認知。在軍方定義實體航空器或無人機未經許可進入12浬視同「第一擊」的背景下，目前實彈演訓範圍極度接近紅線。當落彈區逼進24浬內甚至觸及12浬時，前線指揮官將承受前所未有的決策壓力。

他強調，若交戰規則對於第一擊判定標準及應處細節未進行更細緻的調整，在雙方兵力接觸頻繁且距離貼近下，兩岸發生意外衝突的風險勢必顯著攀升。面對軍事對峙風險升高，李貴發認為單純軍事應對恐非長久之計。

李貴發認為，維繫和平關鍵在於雙方對話與克制。相較於在軍事紅線上走鋼索，台灣若能調整兩岸政策，改變對立路線，透過相互尊重與溝通維繫關係，或許才是化解危機、避免戰端最根本且相對簡單的途徑。

