解放軍射擊27枚火箭彈！國防部：落點自1996年以來最接近台灣

大陸解放軍自29日連續2天展開「正義使命-2025」圍台軍演，國防部今（30）日下午召開臨時記者會，並表示偵測到對岸在今日上午9點至下午1點，共對台灣周邊海域發射兩波多管火箭，合計27枚，甚至落點還進入我方24海里鄰接區。國防部直言，這次火箭的落點相較於1996年飛彈危機以來，是最接近台灣本島的一次。

國防部情報次長謝日升。（圖／中天新聞）

國防部情報次長謝日升在記者會提到，我方也偵查到對岸實施多管火箭射擊，對岸在今日上午9點至下午1點，從福建平潭分別向基隆北邊的第一區及臺南高雄以西的第三區實施多管火箭射擊，共計發射27枚多管火箭，分兩次進行。

廣告 廣告

國防部30日下午召開臨時記者會說明本次對岸圍台軍演偵測情況。（圖／中天新聞）

謝日升指出，對岸分兩波次射擊，第一波次在上午9點，從福建平潭射擊17枚，落點區在基隆東北方70浬、無飛越台灣上空；第二波次在下午1點，從福建泉州石獅射擊10枚，落彈區於台南西方50浬，落點在12浬領海及24浬鄰接區之間。

謝日升解釋，雖然對岸這兩波次射擊，均未飛越台灣上空，不過這也是自1996年飛彈危機及歷次軍演以來，對台灣陸地最具壓迫感的一次。謝日升分析，解放軍此舉意在傳遞「將台海視為其內水」的政治訊號，並測試國軍底線。

國防部政辦室主任孫立方。（圖／中天新聞）

謝日升還提到，對岸本次針對性軍演不僅恫嚇台灣，也嚴重影響國際航安。根據交通部民航局資料，今日過境飛航情報區的受影響航班達941班次。民航局必須採取預防性調整，以因應演習區內的國際航班。此外，演習區內仍有一定數量的商船及漁船正在作業，面臨潛在風險。

延伸閱讀

影/解放軍遠箱火打擊是「點穴戰」 賴岳謙曝2優點：北斗精準度優於GPS

影/縮小版台海戰爭！解放軍稱遠箱實彈射擊「全部命中」 蔡正元：精準

「破襲、奪港、割裂」 解放軍演習現場畫面曝光