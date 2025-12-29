解放軍將我國12海浬劃入演練區域 恐引發第一擊？國防部曝應對原則

國軍針對中共實彈軍演應處作為說明，作計室次長連志威中將。李政龍攝



中國解放軍東部戰區今（12/29）日無預警實施為「正義使命－2025」圍台軍演，由於解放軍劃設的操演區域包括台灣12海浬禁限制水域，媒體詢問是否有所謂「第一擊」，對此，作計室次長連志威中將表示，已針對共軍威脅態樣律定交戰規則，賦予第一線官兵可以採取必要措施。

情次室次長謝日升中將提到，目前中方所劃設的操演區域的確對台灣形成包圍態勢，且都包含12海浬的禁限制水域，「這個的意涵，大家應該一眼就看得出來。」而外界也好奇國軍是否有「第一擊」作為因應。

作計室次長連志威中將回應，針對共軍各項可能活動，可能會有擦槍走火風險，國軍在經常戰備突發狀況處置規定以內，已經針對共軍威脅態樣，律定交戰規則，授權矩陣圖，賦予第一線官兵可以依照敵情威脅的態樣，採取必要措施。

連志威表示，依照聯合國憲章第51條規定，任何主權國家遭受外來武裝攻擊，擁有採取武力進行自我防衛的固有權力，因此針對戰略層級、作戰層級、戰術層級各項應對措施，可能採取告警、通報、驅離、併航監控、追監等相應措施。

至於是否召回部隊部分，連志威也回應，在得知軍演消息後，國防部即時開設應變中心，以編組的戰備部隊相應，目前的人員配置，是根據既有的戰備週與戰巡應變任務進行編組，未來會隨著敵情威脅的提升，適時調整兵力，但目前國軍並沒有召回部隊的需求。

