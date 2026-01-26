解放軍將領才大震動！5軍機、8軍艦又擾台 空飄氣球越海峽中線
國防部今（26）日公布最新台海周邊、空域動態，自昨日上午6時至今日上午6時止，偵獲對岸解放軍在台海周邊多項動態，包括軍機、軍艦和空飄氣球活動等，相關狀況均已全程掌握，並適應處。
國防部表示，偵獲共機5架次（進入西南空域）、共艦8艘及公務船3艘，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
另外，國防部也公布偵獲中共空飄氣球1顆。根據資料顯示，該氣球是在今日凌晨0時10分左右穿越台海中線，位置約在基隆市西南方83浬，高度約3萬3000呎，並於凌晨2時30分左右消失。
國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
