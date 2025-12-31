解放軍對台軍演同一天 中國研究船駛近菲律賓呂宋島

中國深海科研船「探索二號」被菲律賓發現進入呂宋島外海。翻攝中國科學院官網



就在中國解放軍昨日（12/30）在台灣周遭展開實彈演習之際，鄰近台灣南部的菲律賓也密切觀察局勢。菲律賓海岸防衛隊今日（12/31）表示，昨日有一艘中國研究船現身北部呂宋島外海，海防隊立刻派飛機予以警告。

菲律賓海岸防衛隊（PCG）今日發聲明表示，中國深海科研船「探索二號」昨日出現在呂宋島卡加延省（Cagayan）外海約19海里處。PCG立刻派出巡邏機，並透過無線電詢問「探索二號」是否在未獲得馬尼拉政府允許下從事海事活動。

PCG表示，該中國科研船完全未給予回應，而相關活動明顯違反了菲律賓和國際法律。PCG說，菲方利用加拿大的「暗船偵測系統」（Dark Vessel Detection System）發現該艘中國科研船。

根據PCG聲明，「探索二號」是一艘長87.25公尺的深海科研船，本月稍早離開中國海南省後進入菲律賓西方的專屬經濟區（EEZ）海域，接著往東駛往卡加延省外海。

路透社報導指出，卡加延省是鄰近台灣的呂宋島最北省分。9座美國駐菲軍事基地中，有一座就位於卡加延省。

解放軍東部戰區29、30日兩天在台灣周遭舉行名為「正義使命-2025」大規模軍演。其劃設的實彈演習區域，有一塊位於台灣南端的巴士海峽，

有媒體報導指出，解放軍首次在巴士海峽內劃設演習區域，是為了因應來自菲律賓方向的美軍「外部勢力」。

