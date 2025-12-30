解放軍展開圍台軍演 小艦長一張圖要台灣人「自立自強」

解放軍展開圍台軍演「正義使命-2025」，在台海週邊5大區域進行實彈演練。同時間美國總統川普稱台海軍演「無需擔心」，小艦長呂禮詩則在臉書PO出一張美軍航母最新的部署圖，稱台灣人恐怕要「自立自強」。

美軍航母最新分布圖。（圖／翻攝自 USNI News ）

大陸解放軍昨（29）日起對台灣發動「正義使命-2025」軍演，組織實彈射擊，引發國際關注。美國總統川普在面對記者提問時表示，雖然習近平並沒有事先告知演習一事，但他並不擔心，因為他們已經在台海進行了20年的海軍演習。

而小艦長呂禮詩也在臉書上PO出美國海軍航母的最新動向指出，華盛頓號及的黎波里號分別停靠在日本的橫須賀港及佐世保港整補；而林肯號則遠在南海。「你各位要自立自強啊.....」。

「正義使命-2025」軍演進入第二天，凌晨時分，東部戰區空軍多型戰機從多個機場起飛，殲擊機、轟炸機、特種機等組成大規模空中編隊飛往台灣島以東、台灣島北部、台灣島西南海空域，配合海上作戰力量協同遠程火力，開展對海突擊、區域制空、對陸打擊等科目演練。上午9時30分起，東部戰區海軍則於台灣島周邊展開多型武器實彈射擊演練。

