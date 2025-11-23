解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
即時中心／高睿鴻報導
隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。據悉，美國國會近期收到來自「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」的2025年度報告，當中特別提到，中國已大幅強化「幾乎沒有預警的情況下，突然封鎖、侵入台灣」的能力；甚至還有美方、台方官員評估，解放軍有能力在「數小時內」就完成封鎖。
對於台灣當前的危急狀態，該報告直言不諱地提到，「中國正迅速朝著武力奪取台灣的目標邁進」、「已進入北京長期以來試圖對台灣實施主權的關鍵階段」。北京現在仍持續升級對台灣「多方面施壓行動」，軍事威脅、經濟脅迫、以及其他惡意影響等多管齊下。
該報告進一步點出，北京將資訊戰的重點，放在「加劇台灣內部政治分裂」；手法包括：煽動美國在烏克蘭、關稅和半導體等政策上的不確定性，離間台灣與美國的關係。
中國領導人習近平鮮。（圖／美聯社提供）
該委員會也提到，解放軍入侵台灣防空識別區的次數，從2019年的20次，如今暴增至2024年的3075次；同時，為中國從事間諜活動的案件數量、以及支持北京「一個中國原則」的國家數量也大幅上升。
雖然該報告亦提到，台灣已透過開展更大規模、更貼近實戰的軍事演習、努力提升「非對稱防禦能力」、以及採取各種新措施，應對中國的惡意影響，並在增強「軍事威懾和社會韌性」方面取得了進展。不過，美國安全委員會副主席薛瑞佛（Randall Schriver）仍說：「我們應該清醒地認識到，北京正在迅速提升其應對潛在衝突的能力」。
他更提到，僅在過去一年，解放軍就部署了自行登陸艇、世界上最大的兩棲攻擊艦、以及能夠打擊美國軍艦的高超音速反艦導彈，而這僅僅是其中幾個例子。所以，薛瑞福憂心忡忡地說：「鑑於北京在台灣海峽和南海，日益咄咄逼人的灰色地帶活動，其不斷增強的能力尤其令人擔憂；相關軍事行動更可能增加誤判的風險，進一步引發更大規模軍事衝突」。
原文出處：快新聞／解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
