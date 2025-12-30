解放軍平潭射擊7枚火箭彈 海巡監控落在1、2號禁航區

海巡署等單位掌握共軍陸續發射7枚火箭彈，分別落在第1及第2號禁航區，無任何事故發生。（民航局提供）

海巡署表示，大陸解放軍於30日稍早於平潭射擊PCH191火箭彈，意圖威攝台海周邊。經海巡署會同國防部等國安單位，運用聯合情監偵手段嚴密監控，掌握共軍陸續發射7枚火箭彈，分別落在第1及第2號禁航區。目前已確認海上作業人員、航行船舶均平安，針對此波軍事動態，海上並無任何事故發生。

面對對岸軍事動作頻頻，海巡署展現強勢執法決心。署方全程緊盯大陸海警船動態，確保其無法騷擾國內外航行船舶。對於凡違法進入我國水域的大陸海警船，海巡人員均採「1對1」方式併航監控、強勢驅離。海巡署強調，在中華民國的水域，只有海巡擁有執法權，絕不容許大陸海警僭越。

廣告 廣告

除了實體軍事威脅，針對輿論戰的假訊息，官方也迅速澄清。有關大陸官媒宣稱封鎖台灣4座港口，海巡署嚴正駁斥這是不折不扣的假訊息，意圖混淆視聽，承諾將全力維護海上交通線，並配合交通部航港局四大措施，保護航行船隻安全。

海巡署表示，大陸無視國際規範，以軍事脅迫威脅台灣，更破壞印太區域和平穩定，這種不負責任的舉止，非但不是正義的力量，反而是麻煩的製造者。海巡署強調，不會升高衝突、也不會挑起爭端，但守護國家安全、維護民主自由的決心堅定不移。

【看原文連結】