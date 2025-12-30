解放軍平潭發射火箭彈 海巡署：已掌握7枚落在禁航區、海上人船平安

中共解放軍「正義使命2025」軍演今（30）日上午在台灣周邊海域展開實彈射擊，外媒報導解放軍在福建平潭發射多枚火箭彈，但彈著點一度無法確認。對此，海巡署表示，上午9時會同國防部等國安單位，運用聯合情監偵手段掌握，中共陸續發射7枚火箭彈，分別落在1號及2號禁航區，海上人員、船舶平安，未發生事故。

海巡署指出，面對此情勢，海巡全程緊盯中國海警船動態，確保海警船無法騷擾國內外航行船舶，對於違法進入我國水域的海警船，均採1對1方式併航監控、強勢驅離。海巡署強調，在中華民國水域僅海巡擁有執法權，絕不容許中國海警僭越。

針對中國官媒宣稱「封鎖台灣4座港口」，海巡署表示，這是「不折不扣的假訊息」，意圖混淆視聽。海巡署將維護海上交通線，並配合交通部航港局「四大措施」，保護航行船隻安全。

海巡署指出，中國無視國際規範、以軍事脅迫恫嚇周遭國家，不僅威脅台灣，也破壞印太區域的和平穩定。海巡署強調「我們不會升高衝突、也不會挑起爭端」，但守護國家安全、維護民主自由的決心堅定不移。

