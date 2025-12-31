解放軍年末圍台大演習 張競分析：4天前早有徵候

就在即將跨年之際，解放軍東部戰區29日無預警公告舉行「正義使命2025」軍事演習，參演兵力包含陸、海、空及火箭軍等多軍種聯合行動，演習範圍涵蓋台灣海峽、台灣北部、西南部、東南部及東部海空域，演練科目包括海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等項目。大陸軍方包含實彈射擊的3天演習，於今（31）日傍晚正式宣布演習結束。對此，中華戰略學會資深研究員張競指出，解放軍在演習啟動前早有徵候。

「正義使命2025」演習區。 (圖/央視)

張競表示，古人說：「月暈知風、礎潤知雨」；天下萬事在實際發生之前，絕對都有徵候。此次解放軍東部戰區舉行「正義使命2025」演習之前，在台海周邊解放軍機艦活動狀況與數量，對比經常性活動樣態，產生明顯變化，顯然就是要為後續高強度軍事活動進行整備作業。

張競指出，在情報這一行中，針對軍事活動樣態變化，當活動數量急遽減少時，通常都會察覺到，人在跳起來之前，通常都是要先蹲下去；也就是情報圈針對徵候情報所常講「蹲下去是為後續要跳起來」。

(圖/國防部)

張競強調，只要認真觀察12月29日「正義使命2025」演習正式登場前4日，從12月25日開始，台海周邊解放軍機艦動態明顯有所變化，只要對徵候情報稍微具備敏感度，就會感受到山雨欲來。

張競指出，但是顯然此種明顯徵候，未能受到國家安全團隊重視，因此整個生活軌跡運作如常，看不出有任何事先因應策略，讓人不禁要擲筆三嘆。

