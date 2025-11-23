解放軍強攻TikTok！要日本網友沉浸中共砲彈轟鳴 自誇圖卡攻陷網路戰場

編譯張渝萍／綜合報導

日本首相高市早苗先前在國會答詢時，具體提出日本自衛隊可出動的「台灣有事」時機，此話馬上踩到中國無數條敏感神經中的一條。除了透過外交、經濟威脅來逼迫高市收回「挺台言論」，中共按慣例，透過多年來養成的「融媒體」戰術，用各種醜化敵方的插圖、軍演影音、叫囂圖卡在網路世界開戰，甚至還自誇解放軍已用「短視頻」攻佔TikTok。

而類似情況在先前中共解放軍對台軍演時，「東部戰區融媒體中心」在網路上的「要域要道封控」、「斬首演習」嗆聲圖文齊發也可見，顯示中共不僅實彈演練威嚇要做，網路戰場也不放過。

共軍宣傳片連發！卡通版賴清德下半身變蟲 柯文哲被掐脖子也入鏡中共東部戰區發布動漫《殼》對台灣文攻武嚇。（圖／翻攝自東部戰區微博）

央視新聞分享東部戰區製作圖卡，對台灣文攻武嚇。（圖／翻攝自央視新聞微博）

解放軍英文帳號線上「大開殺戒」

中共在各組織培養的「融媒體」單位，是中共大外宣非常重要的角色，在這次對日戰狼叫囂、文攻武嚇的一連串攻勢中，中國解放軍的英文X帳號「中國軍號」（China Military Bugle）就在線上「大開殺戒」。

中國媒體「中華網」22日還寫了一篇報導，大力吹捧「中國軍號」的宣傳成果，自吹自擂：「當某些國家還在用冷戰思維搞輿論圍堵時，解放軍已經用年輕人喜歡的短視頻，在TikTok上收割了無數外國粉絲。」

該篇報導宛如是向中共高層彙報的「對日威嚇成果報告」，大力對內宣傳自家的「大外宣成果」。

對內宣傳「大外宣成果」

根據中國媒體「中華網」22日這篇報導，文章先是稱讚「中國軍號」的表現，稱「連續五天發佈了高燃訓練視頻，從『每一天都是訓練日』到『一切就緒』，每條視頻都像一記重拳砸在國際輿論場。」

報導還稱讚，21日發布的航母戰機齊上陣的「硬核視頻」，貼文只有4個英文單詞，就有海內外破億的播放量。

要目標受眾「沉浸體驗」中共砲彈聲

內文還稱，5天發文的精心布局，內容包括解放軍的演練影片、針對日本的插圖海報等等，猶如「軍事演習中的火力覆蓋、層層推進」，更稱這次展現的影片視第一視角的「沉浸式體驗」。文章似乎希望包括日本網友在內的目標受眾可「沉浸在殲-20的轟鳴、運-20的震撼，以及彈藥運轉金屬碰撞聲」。

中共解放軍X英文帳號製作不少醜化高市早苗的圖片。（圖／翻攝自X平台 @ChinaMilBugle）

內文也對日語海報相當滿意，稱11月13日那張「武力介入必遭迎頭痛擊」的日文警告，配合19日「高市早苗為軍國主義招魂」的漫畫，就像精確制導的輿論導彈，「用對方母語直擊痛點的操作，打破了以往外宣『自說自話』的困境，讓威懾力穿透語言屏障直達目標受眾。」

日網友把中共威嚇當笑話

然而，現實是中共用日文撰寫的「威嚇系」貼文，無論是由解放軍帳號或是中國外交部帳號發布，均可見到不少嘲諷回應，甚至成了日本網友發揮的迷因素材。

日網友展現創意惡搞中國外交部的威脅公告。（圖／翻攝自X平台）

文章中也特別點出，中共官方，包括解放軍，早已開始利用TikTok短影音「收割外國粉絲，並稱「這樣的轉變，被後是整套外宣體系的升級」。對於透過TikTok大外宣，洗腦全球受眾的目標毫不隱瞞。

