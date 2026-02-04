解放軍心不穩！紅二代劉源被推共主對抗中央 網爆胡錦濤溫家寶聯手施壓

國際中心／綜合報導

網傳退役上將劉源已成為「反習派」核心人物。（圖／翻攝自X平台）

中共中央軍委副主席張又俠遭整肅後，內部動盪傳言不斷。網傳前國家主席劉少奇之子劉源已成「反習派」核心並獲軍方支持，多位中共元老也對清洗行動表達異議。儘管《華爾街日報》分析此舉可能降低短期攻台機率，但關於北京實施禁飛、運送黃金至俄國等未證實謠言四起，顯示習近平的統治權威正面臨輿論與內部的嚴峻挑戰。

隨著中共軍方高層清洗風暴擴大，海外社群平台近期流傳多則未經官方證實的驚人消息。X帳號「中國新聞中心」爆料指稱，在張又俠倒台後，退役上將、前國家主席劉少奇之子劉源已被推舉為「反習派」的核心人物，並獲得多個戰區的擁戴。該消息甚至聲稱，包括李源潮、胡春華與汪洋等前高層已南下表態支持。對此，時事評論帳號「劉敏」指出，無論劉源是否真成為權力焦點，這些頻繁出現的「合圍」與「高層異動」傳聞，本身即反映出中共內部的權威與信任基礎已嚴重動搖。

除了軍方派系鬥爭的傳言，針對中共元老的動向亦有新說法。X帳號「吳建民」彙整海外爆料指出，包括胡錦濤、宋平、溫家寶、朱鎔基及李瑞環等多位重量級元老，對張又俠及劉振立遭急促調查一事表達了不同意見。這些元老質疑過度激進的清洗程序恐衝擊軍隊穩定與國家安全，呼籲當局避免將政治分歧升高為全面的內部鬥爭。然而，上述關於元老介入的消息目前僅止於網路轉載，尚未獲得任何主流媒體或官方證實。

在國際視角方面，《華爾街日報》則提供了另一種冷靜觀察。該報分析認為，習近平近年不斷進行人事異動與體系重整，表面上雖是為了將軍權高度集中於個人，但頻繁的清洗實際上削弱了軍隊的穩定性，反而導致「短期內武力攻台」的可能性下降。分析人士研判，北京當局可能正將戰略重心轉向「灰色地帶」衝突，即透過非武力手段削弱台灣的防衛決心，而非發動全面戰爭。

此外，關於習近平個人動向的謠言亦甚囂塵上。X帳號「劉敏」提到，北京於2日曾實施異常禁飛措施，並傳有飛機運送大量黃金前往俄羅斯。網上推測這可能與習近平安排退路有關，甚至傳出若情勢急轉直下，目前據信位於北京西山指揮中心的習近平可能直接轉往俄羅斯。儘管這些內容帶有強烈的陰謀論色彩且缺乏實證，但在資訊封閉的中國政治環境下，仍引發外界高度關注與熱議。

