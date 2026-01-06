解放軍恐複製委內瑞拉斬首？栗正傑揭我備戰不堪事實

美國總統川普逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦震驚國際，台灣也引發議論，大陸是否可能循此模式對台採取「斬首」軍事行動。對此，退將栗正傑表示，從「正義使命2025」軍事演習可看出，軍事主動權在大陸，台灣沒有發言權，但大陸希望和平，不至於會進行斬首。

栗正傑。(圖/中天新聞)

栗正傑在5日中天節目「頭條開講」中表示，國軍現在的訓練並不如美國想像精良，前陣子發生志願役官兵寧願賠錢也要退伍的情況，義務役則明顯編現比不足，而且軍紀不彰。他指出，部隊如果沒有軍紀，根本談不上訓練，尤其海委會主委管碧玲居然在大陸演習期間，還可以跟號稱第二海軍的海巡署高層在五星級餐廳聚餐，上層如此、基層軍紀也不好，這會有什麼作戰概念。

栗正傑質疑，武器要有精良訓練才能發揮效能，只靠一些義務役根本做不到，台灣現在的武器是否能跟解放軍對抗？他說，雖然大家在講要把台灣打造成刺蝟之島，但很重要的是刺要發射出去，不要搞了半天，刺蝟的刺是順毛狗的狗毛，不能虛有其表。

委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍拘捕，外界擔心大陸對台發動類似斬首行動。(圖/路透社)

栗正傑說，他不認為對岸會進行斬首行動，主要是主動權在大陸，看這次「正義使命2025」演習，主動權都是在大陸，不管演習的時間、地點，台灣幾乎沒有發言權，都是由對方來選擇，台灣方面連驅趕的能力都沒有，可以說一點主動權都沒有。

栗正傑認為，大陸不會進行斬首行動，因為對岸希望用政治解決，而不是用軍事的強硬手段解決，要的是以後對台灣的治理，如果用軍事手段，以後治理會比較困難。他並引用《孫子兵法》說：「夫戰勝攻取，而不修其攻者凶，命曰費留。」凡打了勝仗，攻取了土地城邑，而不能鞏固戰果的會很危險，反而是大凶，這種情況叫做「費留」。大陸要的是一個可治理的台灣，所以不靠武力奪取。

