解放軍戰機、無人機接力飛行 台灣東部北上擾台

國防部今（24）日上午公布解放軍台海周邊海、空域的最新動態，雖然23日大陸軍方在台海周邊減少為14機艦侵擾，不過其中仍有軍機6架次飛越台灣海峽中線，並有軍機跨夜飛行，幾乎環繞整個台灣周邊。

根據國防部的資料，11月23日6時到24日6時，總共偵獲解放軍機8架次及解放軍艦5艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動，其中有6架次大陸軍機跨越海峽中線，進入我國的西南及東部空域。

在台灣海峽中線以西，11月23日10時5分到13時35分，有主戰機4架次，其中2架次在海峽中線南端跨越中線，同時還曾往南繞飛台灣南端外海，再北上直到台灣東部外海。

在我國防空識別區的西南面，23日8時20分到11時45分，則有無人機2架活動。

此外，23日8時40分到24日5時30分，在台東外海則有2架次無人機沿著我國防空識別區東面，一路向北飛行，並執行跨夜飛行任務，顯示解放軍的有人駕駛戰機及無人機接力，幾乎圍繞整個台灣周邊長途飛行侵擾。

