解放軍攻台機率真的上升了？傳習近平出手清洗高層 陸委會回應了

即時中心／高睿鴻報導

曾被視為「習近平親信」、甚至在解放軍中，享有極高威望的中共中央軍委副主席張又俠，近日突然傳出，因涉嫌「嚴重違紀違法」遭國防部調查。此訊一出，震驚國際，因為除了張落馬，也有其他高官遭調查停職，顯示國家主席習近平「清洗」軍方高層的決心昭然若揭。但習的真正意圖為何、以及，此舉是否將加劇中共武力犯台的可能性，更是台灣民眾頗關注的焦點。對此，我國陸委會副主委梁文傑今（29）也給出回應。

梁文傑表示，自從上週六中共官方發布相關新聞後，確實連日以來，都有各派學者及評論員分析，但到目前為止，結論卻是「兩個極端」。他接著說，其中有一派宣稱，此舉將提高中共攻台的可能性，結果另一派卻說，張又俠突然落馬，反而讓中共在短期內，不太可能具備攻台的可能性。

面對兩種極端的論述，梁文傑說，做為台灣政府機關，其實只能「料敵從寬」，不管怎麼樣，都要做好萬全準備。

陸委會副主委梁文傑。（圖／民視新聞）

另一方面，雖然「中國對台動武」仍始終停留在臆測、傳言階段，但對台灣人持續施加壓力、赴中風險持續升高，卻是不爭的事實。梁文傑今天也在記者會上提到，從2024年1月1日開始、一直到去（2025）年12月底，國人赴中後失聯、遭留置盤查、或是人身自由遭限制者，共有276人；其中，失聯者為95人、遭留置盤查者21人、人身自由被限制者160人。

梁文傑進一步指出，其中涉及詐騙案者114人、涉其他刑事案件者約30至31人；涉及宗教活動者，例如一貫道等等，大約14人、最後，另有1人涉及國安案件。

