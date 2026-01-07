解放軍攻台「習近平慘淪輸家」？美智庫：中國內部恐發生「這件事」

即時中心／高睿鴻報導

美國近日輕易入侵委內瑞拉、並迅速抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），展現震驚國際的軍事能力；同時也引發國人擔憂，野心勃勃的中共，是否可能依樣畫葫蘆對台攻擊。不過，美國智庫「馬歇爾基金會」（GMF）近日發表報告，指出中共各種可能的攻台計畫，分別會有什麼樣的代價。其中，最令國人關注的「全面總攻、嘗試佔領全島」計畫，預計將對解放軍帶來沉重打擊；甚至，中共高層與軍方的關係可能破裂，最終導致政變。

據悉，此份報告分別推演小型衝突、中型衝突、大型全面衝突等3種局面。令人關注的是，馬歇爾基金會明確指出，倘若解放軍為佔領台灣全境，而選擇全面總共、爆發大型衝突，將對解放軍造成嚴峻打擊。首先，根據當前推演，報告評估解放軍將至少陣亡10萬名士兵、另有數十萬名士兵受傷、被俘或失蹤，至少佔解放軍現役地面部隊的一半。

不僅如此，衝突期間，解放軍還需動用約50萬預備役部隊填補空缺、還要部署武警部隊維護內部安全。因此，國家必須採取緊急措施，例如延長兩年義務兵役期、或召回近期復員的士兵。而雖然中共仍有這切手段可補充兵員，但因傷亡率極高，解放軍很難長時間維持高檔戰備狀態。戰鬥機飛行員、特種部隊士兵等技術熟練的作戰人員，損失尤其難以彌補。

報告續指，一場曠日持久的登陸作戰，也將重創中國的射擊—感測器複合體。諸如PCH-191火砲等跨海峽打擊能力被消耗殆盡；儲備的DF-17中程彈道飛彈、CJ-20陸攻巡航飛彈等遠程打擊能力，則會用於打擊美軍在海峽第一島鏈及更東側的基地。其許多作戰和偵察無人機，可能被反無人機系統摧毀。根據美國干預的規模，中國的防空、彈道飛彈防禦網路，包括雷達設施和地對空飛彈，也可能遭受破壞。天基目標指示系統也遭破壞或摧毀。

因此報告表示，如何補充這些系統，將是中國國防工業基地的當務之急。砲彈等較簡單的系統生產速度快、產量大、替代衛星也已發射，但高端精確導引武器的部署，則需要更長時間。因此報告評估，即使解放軍重整旗鼓、彈藥儲備也已恢復，但解放軍後勤力量的受損，使得兩三年內注定無法再嘗試進行登陸作戰。

此外，任何美國對大陸港口設施或空軍基地的打擊，都可能造成進一步破壞，而這些受損需要被修復。中國實施封鎖的能力將持續下降，雖然並未完全喪失；解放軍也將損失一些水面作戰艦艇，雖仍可透過潛水艇、水雷和無人機，持續威脅台灣的海上通道。此外，剩餘的海軍、海警和海上民兵艦艇，其中一些可繼續重新部署黃海或南海。如果解放軍從其他戰區，調集配備海上打擊武器的飛機，實施空中封鎖或許可行，此種作法可繼續對台灣施壓，但代價是，其他地區的戰備能力、或捍衛全球利益（例如遠洋航道）的能力，都將大幅下滑。

當然，縱使損失注定可觀，但若能「血戰」拿下台灣，對中方而言，以上的高昂代價或許並非不可承受。不過一旦陷入僵局、必須打長期封鎖戰，報告指出，中國決策者面臨的最嚴重問題，或許還並非軍事壓制力將持續下滑，而是受損的黨軍關係。如果戰爭損失規模太大，軍方人士恐直接定調為「國家恥辱」，就算能佔領金門和馬祖，宣傳機器恐怕都很難將戰役描繪成一場勝利；解放軍的忍耐力將在戰爭的消磨下用罄，最終甚至可能發動旨在「恢復民族自豪感」的政變、或支持另一位文官領導人。

