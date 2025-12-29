解放軍明再繞台軍演 民眾黨批「魯莽行徑」籲中國立即停止

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

針對中國東部戰區今（29）日突宣布對台灣舉行「正義使命-2025」環島軍演，台灣民眾黨表達嚴正抗議與譴責，重申若中共持續意圖透過軍事武力、恫嚇台灣人民，不僅對兩岸、區域關係穩定，乃至全球和平毫無助益，反而讓兩岸關係加劇緊張、民心越來越遠，加深區域安全的不確定性。

中國東部戰區今（29）日突宣布對台灣舉行「正義使命-2025」環島軍演，台灣民眾黨表達嚴正抗議與譴責。（圖／翻攝網路）

中共東部戰區今天早晨宣布，將於30日8時至18時，在台灣周邊海空域舉行代號「正義使命2025」的軍事演習，強調「這是對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。」

民眾黨批評，中國高談和平、卻持續以軍事恫嚇施壓，無助兩岸往來，只會把台灣人民往反方向推。台灣民眾黨呼籲中國應立刻停止破壞台海穩定的魯莽行徑，並應發揮身為大國之責，肩負起維護區域穩定，才能獲得台灣人民的認同。

