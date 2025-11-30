解放軍明年3月前要動了？他曝賴政府「即興式施政」太恐怖

賴政府啟動全民國安教育再掀討論。行政院日前編列預算、斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》。圖為總統賴清德。（中時資料照／姚志平攝）

賴政府啟動全民國安教育再掀討論。行政院日前編列預算、斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，自本月19日起陸續普發至全台約983萬戶。對此，國民黨台北市議員徐弘庭29日就擔憂，「民進黨的即興式的施政，想到什麼做什麼，真的很恐怖，台灣沒有本錢再浪費下去了」。

這本被民間戲稱為「小橘書」的指引手冊，內容聚焦國安風險、避難準備與防災資訊，試圖強化全民應對危機的基本知識，在政策宣示與民生連結之間，畫出新的溝通路徑。

廣告 廣告

徐弘庭29日在中天節目《週末大爆卦》中表示，早在多年前便提出全民備戰準備的必要性，無論是國防政策或公共政策，都沒有絕對的對錯，政府與在野黨唯一要做的，就是在政治光譜之間找出平衡點與執行順序。他形容，這個光譜從備戰到避戰，一端備戰是國防，另一端避戰則是外交談判與兩岸協商，而決策的關鍵不在立場，而在先後。

談到《台灣全民安全指引》的普發，徐弘庭直言，政府放棄了與全民深度溝通的機會。他提出一連串疑問，認為最該向民眾說明的並非軍購預算的總額，而是決策的原因與程序。他說，部分民眾有收到手冊、部分卻沒有，社會最想釐清的是這本書的發放目的，是為了提醒有所準備，還是提出具體行動對策，更關鍵的是，這份準備是長期性的、還是針對迫切風險。

如果政府認定台海已是兵兇戰危的局勢，那麼首當其衝、比傳統軍事衝突更應守住的第一線，便是灰色地帶衝突，而最該率先調整的政策，也應該是能源政策。他認為，政務決策的每一步都有因果與順序，若按照國防邏輯，總統首先應先調整能源政策，完成後再向全民說明因應迫切危機的策略，最後才是投入1.25兆軍購特別預算；而這一套決策脈絡與政策正當性，應該在小橘書中詳盡闡述、向全民交代清楚。

徐弘庭也提及一個外界未被聚焦的動員訊號，中國大陸官媒日前發布，中國人民解放軍預備役軍人預計在明年3月前發放證件，被他解讀為明確的動員信號，認為這比政治話術更能佐證台海的迫切風險，但相關內容卻未出現在政府對外的政策說明中。

他指出，民進黨式的即興施政、想到什麼做什麼的決策模式，令人憂心。台灣在資源有限、國安情勢緊繃的當下，已沒有本錢再讓政策失序與資源浪費拖垮競爭力，任何國家安全敘事都不該跳過與全民的對話，更不能失去政策脈絡與先後程序。

【看原文連結】