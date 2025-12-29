解放軍明起圍台軍演 賴清德首度發聲

▲面對解放軍軍演，賴清德籲請國人安心，並希望大家給海巡、國軍弟兄姊妹最大的支持與鼓勵。（圖／翻攝自賴清德臉書）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區今（29）日以所謂「正義使命-2025」為名，預計明日在我國周邊實施針對性軍事演習，對此總統賴清德特別在國防部臉書與社群平台限時動態表示，政府已就情勢變化妥為應處，請大家安心。同時要請國人國人一起給海巡、國軍弟兄姊妹最大的支持與鼓勵，強調台灣不會升高衝突、不挑起爭端，「但會堅定守護國家安全與民主自由的生活方式」。

對於中國解放軍宣布將在明起進行圍台軍演，賴清德分別於國防部臉書與社群平台限時動態表示，政府已就情勢變化妥為應處，請大家安心。

賴清德也呼籲國人，一起給海巡、國軍弟兄姊妹最大的支持與鼓勵，強調台灣不會升高衝突、不挑起爭端，但會堅定守護國家安全與民主自由的生活方式。

