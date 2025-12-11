解放軍昨對台無預警軍演 轟-6K與無人機組訓進入我東南防空識別區

解放軍昨對台無預警軍演，轟-6K（如圖）與無人機組訓進入我東南防空識別區。（資料照片／央視）

中共解放軍昨天（10日）以無預警的方式發動對台軍演，根據國防部今天（11日）所公布的台海周邊海空域動態顯示，共有中共軍機15架次逾越中線進入北部及西南空域及東南空域，及中共軍艦6艘，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部所發布中共解放軍台海周邊海、空域動態顯示，從10日0600時至11日0600時止，國防部偵獲北部空域有主戰機及無人機計5架次，其中5架次均逾越海峽中線；西南空域則有輔戰機及無人機3架次；東南空域則有主戰機及無人機7架次。

至於機型方面，包括有中共殲-16、轟-6K等各型主、輔戰機及無人機，其中東南空域則有轟-6K與無人機進行組訓，這也是中共解放軍首度以轟-6K與無人機在組訓的情況下，赴西太平洋從事「遠海長航」訓練。

另外，根據日本統合幕僚監部所以布的動態，顯示中共解放軍8日即派出2艘054A型飛彈護衛艦舟山艦（舷號529）及益陽艦（舷號548） ，其中舟山艦經大隅海峽進入西太平洋，益陽艦則是經沖繩島與宮古海峽 進入西太平洋航行，10日也從原航線返回東海海域

054A型飛彈護衛艦是中共海軍的主力護衛艦，具有較強的遠程警戒和防空、反潛作戰能力。



